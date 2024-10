El Reus Deportiu regna en el derbi i trenca la imbatibilitat del Calafell

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu continua manant en els derbis. El conjunt roig-i-negre es va fer a la Bombonera amb l’empenta de la seva afició per remuntar i demostrar que el CP Calafell no és invencible. El duel va tenir una meitat per a cada equip, però els reusencs van créixer a la segona part per acabar dominant i capgirant el marcador.

L’ambient vibrant i hostil per al Calafell no va dissuadir al conjunt de Guillem Cabestany. Els verds arribaven després de sumar tres victòries consecutives i van encetar el duel amb la idea d’establir el seu joc. De fet, l’empenta inicial va ser tan contundent que Càndid Ballart va haver de treballar de valent per aturar tres tirs perillosos.

El Reus, però, va saber aguantar l’impacte i respondre amb Martí Casas. L’estrella roig-i-negra va exhibir el seu talent guanyant un duel contra un defensor i enviant la bola contra el travesser. Aquest cop va despertar al Reus, que va començar a avançar amb més protagonisme i en una transició de Maxi Oruste, Sergi Folguera va cometre penal. Era l’oportunitat ideal, però Ferran Giménez va errar la bola aturada. L’ambient del partit va canviar, de fet, el duel es va accelerar i els dos equips es van intercanviar transicions i ocasions. En una porteria, Ballart va aturar un mà a mà a Marimón i Diego Rojas va estavellar una pilota al travesser.

Amb el partit mogut, Jordi Garcia va demanar un temps mort per recol·locar la defensa roig-i-negra. L’aturada va ser poc efectiva, perquè en la posterior jugada Sergio Miras es va inventar una jugada que Jero Garcia només va haver d’empènyer cap al fons de la xarxa. El gol en contra no va ensorrar el joc local, que va respondre amb Arnau Canal i un Martí Casas que es va tornar a trobar amb el travesser. El domini reusenc va forçar un temps mort de Guillem Cabestany que va demanar al seu equip que no perdés el nord en defensa. Amb tot, amb el pas dels minuts, el Reus no va fer més que créixer fins que Martí Casas va trobar premi marcat l’1-1. Això sí, la polèmica no va faltar, perquè un assistent va trigar en decidir que el gol era legal.

El gol abans del descans va fer mal al Calafell i va donar ales al Reus Deportiu. Aquesta inèrcia es va mantenir a l’inici de la segona i va ser acompanyada de la màgia. Marc Julià va inventar un golàs amb un cop d’estic potent que va trencar la igualtat a l’electrònic i a la pista. El mateix Julià va tenir l’oportunitat de sentenciar en una falta directa, però no va ser el dia de la bola aturada roig-i-negra.

Malgrat que el Calafell no es trobava del tot còmode sobre la pista, també va tenir oportunitats d’igualar l’encontre a través de Marimón i Jan Escala, però si no es trobaven amb el pal, topaven amb un Càndid Ballart encertat. Fins i tot, van poder gaudir d’una falta directa, però Marimón la va errar.

Qui no va fallar va ser Martí Casas, que va ser el protagonista absolut del derbi. El jugador roig-i-negre va ser en el lloc i moment necessari per desviar la trajectòria d’una gran jugada de Maxi Oruste. El Reus posava distància a l’electrònic que es va convertir en un abisme per al Calafell. Amb el pas dels minuts, els verds es van desesperar, i la frustració va anar acompanyada de faltes i targetes blaves. Els reusencs van desaprofitar la falta directa, però només necessitaven aguantar les possessions i deixar morir el partit per mantenir la imbatibilitat i trencar la del Calafell.