El Reus Deportiu i el CP Calafell arriben invictes al derbi a ‘la Bombonera’

Noves cares, però la mateixa intensitat. El Reus Deportiu i el CP Calafell jugaran aquest diumenge al Palau d’Esports reusenc el primer derbi de la temporada. El partit promet una Bombonera en plena ebullició després d’experimentar l’any passat sis derbis que van propulsar la rivalitat entre els dos equips. A més, tant Reus com Calafell arriben al partit sense conèixer la derrota i preparats per colpejar al seu rival amb contundència.

El Reus Deportiu manté els protagonistes. Tant el tècnic Jordi Garcia, com la plantilla ja saben el que significa enfrontar-se als calafellencs. Amb tot, es trobaran a nous protagonistes. Aquest serà el primer derbi amb Guillem Cabestany a la banqueta del conjunt penedesenc. A més, també hi ha noves peces sobre la pista com Sergi Folguera i Aleix Marimon. Amb tot, els veterans Sergi Miras i el vallenc Jepi Selva han posat al dia als companys de la intensitat que requereix un derbi.

«De derbis en vaig veure uns quants des de la grada l’any passat», va apuntar al Diari Més el tècnic del Calafell, Guillem Cabestany. L’exseleccionador d’Espanya va apuntar que «espero un partit bonic per a l’espectador. Serà un gran espectacle, tota una festa de l’hoquei. El Reus Deportiu jugar molt bé i nosaltres pretenem elaborar un hoquei agradable per a l’espectador. Serà un xoc molt bonic», va afegir.

D’altra banda, el tècnic reusenc Jordi Garcia, va destacar que «volem donar una alegria a l’afició i sumar els tres punts. Tot i ser un derbi, és també un partit més. No serà determinant, no deixen de ser tres punts i la temporada és llarga i el nostre objectiu és quedar entre els vuit primers a la primera volta i classificar-nos per a la Copa del Rei».

Els dos equips arriben al duel en un bon estat de forma. El Reus Deportiu va demostrar a la segona jornada contra el Sant Just que serà un os dur de rosegar a la Bombonera. Els roig-i-negres van establir un joc defensiu encertat i van ser opressius en atac per remuntar un partit que s’havia complicat en els primers minuts. De moment, fora de casa han sumat dos empats que els han impedit assaltar el top 3 de l’OK Lliga. Això, sí, a casa, amb el Palau ple de gom a gom, els reusencs es troben en la seva salsa.

Pel que fa al Calafell, el projecte de Guillem Cabestany ha començat de la millor manera possible. Els verds són els únics que han mantingut el ritme del Barça i sumar tres victòries consecutives. Van ser tres triomfs de mèrit, el primer superant per 4-1 al Noia Freixenet, un dels preferits de la categoria, en el derbi del Penedès, i després van guanyar el CH Caldes a domicili i van superar un partit igualat per 6-4 contra el Vilafranca.

Cabestany va destacar que «la plantilla està molt motivada i il·lusionada perquè la temporada pugui anar bé. Amb tot, els hi dic que això és molt llarg i dos mals partits et poden baixar els ànims ràpidament». De fet, el tècnic del Calafell va apuntar que «hem començat bé, estic content amb els resultats, però hem comès imprecisions que haurem de millorar durant la temporada».

Les claus

El partit serà un xoc d’estils entre Reus i Calafell que es potenciarà pel fet de ser un derbi. Guillem Cabestany es va referir al seu rival destacant que «El Reus sempre és un equip reconeixible en cada partit. Tinguin millors o pitjors moments, el Reus ha aconseguit ser un equip competitiu sempre. Mai es deixa caure ni tampoc perd l’estructura sòlida de joc». Pel que fa a Jordi Garcia, va apuntar que la clau «és centrar-nos en nosaltres mateixos independentment del renovat Calafell i seguir el nostre model de joc perquè els tres punts es quedin a casa».