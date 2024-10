El Reus Deportiu es treballa la victòria a casa (2-1)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu es va treballar ahir la primera victòria de la temporada contra el Sant Just. Els roig-i-negres no van fallar davant de la seva afició i van acabar per dominar el Sant Just i per solucionar un partit que s’havia posat realment difícil després del gol matiner del conjunt rival.

Maxi Oruste, amb una diana i una assistència a Marc Julià, va ser l’encarregat de liderar la remuntada reusenca.

L’inici del partit va ser tota una muntanya russa. Els de Jordi Garcia van sortir a la pista amb ganes d’agitar la Bombonera ben aviat i gairebé en la primera acció de partit van forçar una targeta blava del Sant Just. Era l’ocasió perfecta per avançar-se, però Martí Casas no va encertar la falta directa. Malgrat la superioritat numèrica, els roig-i-negres no van poder moure el marcador i el Sant Just els va fer penedir. Joan Pujalte va aprofitar l’única imprecisió defensiva del Reus liderant un contraatac amb una bona acció individual per desfer-se del defensor reusenc i superar Càndid Ballart.

En un tres i no res, els de Jordi Garcia es van quedar amb el marcador en contra, així que van començar a remar i, aviat, van prendre el control del partit. El joc ordenat dels reusencs va allargar cada vegada més les possessions, però les jugades s’estavellaven amb la defensa del Sant Just una vegada i una altra. El Reus no es va desesperar, va continuar insistint i no va donar opció a rèplica. Finalment, mantenir el perill sobre la porteria rival va tenir premi i Maxi Oruste va igualar l’electrònic a cinc minuts per al final de la primera meitat. Els de Jordi Garcia eren superiors, però van tenir un ensurt perquè, a segons del descans, el Sant Just va enviar una pilota al pal.

A la represa, el guió es va mantenir. Els reusencs generaven, fins i tot, amb la defensa. Martí Casas va pispar una pilota per encarar tot sol el porter rival, però va errar. Finalment, els roig-i-negres van aconseguir el seu premi. Maxi Oruste va conduir per l’esquerra un contraatac i va servir en safata el gol a Marc Julià per posar el 2-1.

El final va ser mogut. Julià va perdonar el 3-1 de falta directa i el Sant Just va tenir l’oportunitat d’empatar amb la desena falta reusenca, però Ballart va ser l’heroi i va aturar el tir.