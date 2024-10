La Supercopa d’Espanya, el primer repte del curs del Reus Deportiu

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reus Deportiu enceta demà a les 16 hores el primer trofeu de la temporada: la Supercopa d’Espanya. El conjunt roig-i-negre viatjarà a Galícia amb les piles carregades i tota l’artilleria disponible. Després d’una pretemporada atípica amb les absències de Càndid Ballart i Martí Casas que van disputar el Mundial durant el mes de setembre. Amb tot, l’únic dubte de l’equip és Guillem Jansà, que s’està recuperant d’un cop i és dubte.

El conjunt roig-i-negre encara el primer títol de la temporada amb la il·lusió de repetir la gesta d’ara fa cinc anys, quan van superar al Barça a la final per 3-2 i van guanyar el trofeu. Gran part de la plantilla actual recorda aquell duel com Marc Julià, el capità Joan Salvà, així com el porter Càndid Ballart. També va estar present el tècnic reusenc Jordi Garcia, qui va destacar que aquesta temporada «no partim com a favorits, però tenim moltes ganes de sorprendre i emportar-nos el trofeu».

Per arribar a aixecar el trofeu el Reus Deportiu primer haurà de superar el Noia Freixenet, el segon millor equip de la darrera temporada. Jordi Garcia els descriu com «un equip molt experimentat que combina a la perfecció la veterania i l’energia de la joventut».

El Reus Deportiu ha canviat respecte a la darrera temporada. Malgrat que no s’han incorporat nou jugadors aquesta temporada, sí que s’han perdut peces importants com Sergi Aragonès i David Gelmà. En aquest sentit, Jordi Garcia va subratllar que «hem hagut d’agafar noves sinergies i els jugadors que l’any passat no van gaudir de protagonisme han d’assumir més responsabilitats ara».

En aquest sentit, va afegir que «jugadors joves com Ferran Giménez, Arnau Canal i Guillem Jansà ens han d’aportar molt aquesta temporada». Finalment, el tècnic va destacar que la clau és «que hem de ser un equip rocós i molt vertical. Aquesta joventut ens ha de donar rapidesa en les transicions. A més, hem de fer un pas enrere i estar més concentrats en l’aspecte defensiu per evitar sorpreses».

A l’altra eliminatòria els espera el Deportivo Liceo, que enguany actuen com a locals, i també el renovat Barça, que té a Sergi Aragonès com a nou referent de l’equip després de la baixa de Pau Bargalló. En cas que guanyi el Reus, el seu rival a la final serà el que superi aquesta darrera eliminatòria. Aquest duel pel títol es disputarà aquest diumenge a les 11.30 hores. Aquesta serà la darrera competició abans d’encetar l’OK Lliga el pròxim cap de setmana. Llavors, els roig-i-negres disputaran el primer partit com a visitants a la pista de l’Igualada.