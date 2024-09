El CP Calafell enceta l’era Cabestrany com a campió de la Lliga Catalana (3-2)

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

L’era de Guillem Cabestrany a la banqueta del CP Calafell no ha pogut començar de millor manera. El conjunt verd-i- blanc es va imposar ahir per 3-2 al Sant Just a la final de la Lliga Catalana disputada al pavelló Quim Tomàs del Vendrell. D’aquesta manera, els calafellencs sumen el segon trofeu català de la seva història i tanca amb brillantor la pretemporada amb un partit disputat en el qual ha brillat el de sempre: Jepi Selva.

Fa una setmana, Cabestrany estava alçant la copa del món com a seleccionador d’Espanya i en set dies ja estava completament al cas del seu equip. Malgrat que no va poder estar durant la pretemporada amb el seu equip, l’adaptació s’ha vist que ha sigut immediata. Els calafellencs van encarar el partit amb més intensitat i la recompensa va venir aviat. Una transició per l’esquerra va acabar a l’estic de Jepi Selva que, amb una gran qualitat individual, va posar l’1-0 aixecant i picant la pilota al davant del porter del Sant Just.

El conjunt rival no va afluixar la corda. De fet, la va tensar per posar al Calafell contra les cordes. Llavors, Burguillos va caçar un refús del porter verd per anotar l’empat. El Sant Just va perdre la por i va acabar per capgirar el resultat poc després gràcies a un joc de passades llargues i transicions. Amb tot, l’alegria els va durar ben poc quan, poc després de l’1-2, el Calafell va gaudir d’un penal a favor.

Aquests moments requerien resolució i valentia, i allà va estar Jepi Selva. El vallenc es va posar l’equip a l’esquena i va ajustar el penal a l’escaire per marcar l’empat abans del descans.

Al segon temps, la intensitat encara va créixer més i el Calafell no va poder fer més que defensar-se durant el primer tram. De fet, el Sant Just va tenir un penal a favor, però el va enviar al travesser. Els verds es van mantenir seriosos i ordenats i, quan el Sant Just va flaquejar, van pressionar la ferida. Com no podia ser d’una altra manera, Jepi Selva va forçar un penal que ell mateix va acabar transformant en el 3-2 final, donant la copa al Calafell i emportant-se l’MVP.