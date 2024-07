El Reus Deportiu presenta les samarretes per al curs 2024/2025

El Reus Deportiu Virginias estrenarà noves equipacions de cara al pròxim curs. L'entitat roig-i-negra ha arribat a un acord amb Joma per tal que l'empresa fabricant de material esportiu sigui el nou patrocinador tècnic fins al 2028. D'aquesta manera, la marca espanyola equiparà totes les seccions esportives del club per a les properes quatre temporades.

Durant l'acte de presentació, la presidenta de l'entitat, Mònica Balsells, va valorar l'acord com «un gran pas» per al club i afegeix: «Estem molt contents i orgullosos d'haver firmat el conveni amb Joma, i també amb Equipa13, distribuïdor oficial de la marca a Reus». «Un canvi de marca sempre és important i feia molt de temps que hi estàvem treballant. També crec que hem de destacar que totes les seccions del club lluiran la marca», va afegir Balsells

Així mateix, Lluís Pérez, representant de Joma a Catalunya, destaca que és un «orgull col·laborar amb una entitat històrica, coneguda a tot Espanya i centenària com és el Reus Deportiu».

Les primeres equipacions de totes les seccions del Club presentaran les línies essencials i històriques de l'entitat. Tant la primera equipació de la secció d'hoquei patins com de bàsquet manté una línia central negre, mentre que les línies laterals mantenen el color vermell clàssic.

La novetat d'enguany, així mateix, arriba de la mà de la segona equipació del primer equip d'hoquei patins. Amb fons blanc i taques negres, el primer equip del Reus Deportiu Virginias lluirà enguany una segona equipació totalment innovadora i que, entre les seves curiositats, manté l'escut del Reus Deportiu íntegrament de color daurat. La segona equipació del primer equip d'hoquei patins canviarà anualment.