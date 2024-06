A ‘la Bombonera’ mana el Reus Deportiu (4-3)

A la Bombonera mana el Reus Deportiu. El conjunt de Jordi Garcia es va imposar el Barça al Palau d’Esports per igualar l’eliminatòria i enviar un missatge: el conjunt roig-i-negre vol estar a la final. Sergi Aragonès va ser clau i, a l’últim segon, va ser el botxí del seu futur equip marcant un 4-3 abans de tornar al Palau Blaugrana.

El conjunt roig-i-negre aterrava a la Bombonera amb l’objectiu clar de fer valer el factor pista. En el primer partit de l’eliminatòria va ser el Barça qui va colpejar primer en el Palau Blaugrana. Els reusencs no van poder respirar ni un segon, perquè Joao Rodrigues va marcar l’1-0 en la primera jugada. Els reusencs van saber recompondre’s en els minuts posteriors i, fins i tot, Aragonès va aprofitar un penal per igualar el marcador. Però l’alegria va ser esclafada en un instant perquè el Barça va posar el 2-1 en la següent jugada. Seguidament, Rodrigues va assolir un pòquer de gols per posar el 6-3 definitiu.

Ahir, el Reus Deportiu va sortir esperonat per la seva afició. L’ambient era vibrant i el Reus va mantenir la inèrcia positiva. Aquesta vegada, qui va colpejar primer va ser el Reus. Diego Rojas, en una jugada en solitari, va guanyar la posició amb el cos enfront Pau Bargalló i, d’esquena, va estrenar el marcador.

El conjunt roig-i-negre no va treure el peu de l’accelerador i, entre Marc Julià i Sergi Aragonès es van quedar a les portes de marcar el segon. El Barça va anar contrarestant el domini reusenc a poc a poc. Les possessions es feien més llargues i els tirs llunyans es convertien en jugades més perilloses. Càndid Ballart sostenia l’avantatge en el marcador amb grans aturades, però també va ajudar el travesser que va interceptar més d’un remat d’Alabart i Bargalló. Amb tot, la insistència va tenir premi i Sergi Llorca va marcar l’empat. El blaugrana va estar en el lloc indicat per rebre el rebot d’un remat fort a la tanca per darrere de la porteria i marcar l’1-1. Poc després, Llorca va pispar-li l’esfèric a Salvat a l’àrea per cedir l’1-2 a Eloi Cervera.

Els blaugrana van capgirar el marcador, però això no va abaixar els ànims d’un pavelló que seguia vibrant a favor del Reus. L’afició no va deixar caure a l’equip i, cinc minuts abans del descans, la connexió Marc Julià-Sergi Aragonès va permetre igualar de nou l’electrònic per acabar la primera meitat.

A la represa, el duel es va igualar i el Reus va ser l’encarregat de tornar-lo a trencar. Oruste va assolir un gol fantasma que, amb un remat potent, va estavellar la pilota en el travesser per després botar fora. L’ocasió va encendre els dos equips i el Barça va pecar d’intensitat per veure una brava. Martí Casas tenia al seu estic la possibilitat de posar el 3-2 de falta directa, però va errar. No hi havia temps per capficar-se i, en la següent jugada, Martí Casas va poder redimir-se. El de Mataró va engaltar una pilota elevada amb la força de tota la frustració d’haver errat i, amb un cop precís, va marcar el 3-2.

Una vegada es va entrar als 5 minuts de partit, va iniciar un nou duel. Tant el Barça com el Reus van errar les faltes directes atorgades per la 10a falta i, quan Aragonès va fallar el mà a mà per posar el 4-2, Alabart ho va aprofitar per posar el 3-3. Quan tot semblava que aniria a la pròrroga, Aragonès es va redimir i, amb un tir llunyà va marcar el 4-3 un gol que el va dedicar a tota l’afició assenyalant-se l’escut.