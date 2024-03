El CP Calafell estrena la Copa del Rei preparat per deixar el trofeu a casa

Avui arrenca a Calafell la vuitantena edició de la Copa del Rei i el pavelló Joan Ortoll acollirà fins a set partits del màxim nivell de l’hoquei nacional des d’aquesta tarda fins a la final de diumenge. La Copa també és anomenada entre els equips de l’OK Lliga com el torneig del KO, perquè el format és a partit únic i intensiu. El CP Calafell, com a amfitrió, serà l’encarregat de donar el tret de sortida en una competició que ja ha exhaurit les entrades al pavelló Joan Ortoll.

El conjunt entrenat per Ferran López no tindrà un inici fàcil, perquè s’enfrontaran al segon classificat de l’OK Lliga, el Noia Freixenet. El tècnic verd va destacar que «és un equip que marca més i encaixa més que nosaltres i això els dona un cert avantatge». De moment, aquesta temporada els dos equips només es van trobar una vegada a la lliga i va ser, precisament, al Joan Ortoll. Llavors, els calafellencs van caure derrotats per 1-2 en un duel intens que es va decidir en el darrer tram de partit. De cara al duel d’aquesta tarda, López va assenyalar que «hem de ser autèntics. No hem de fer coses que no toquen i ens hem de concentrar en el que hem entrenat al llarg de la setmana. Toca gaudir de la Copa i sortir convençuts perquè estem preparats i la possibilitat d’avançar a semifinals és real».

El Calafell compta amb l’avantatge de jugar a la seva pista, i l’entrenador verd va indicar que «això ens aporta major seguretat i confiança, però també tenim l’experiència de l’any passat. Llavors se’ns va escapar el duel contra el Reus, però això fa que enguany ens mantinguem més alerta, la lliçó està apresa». Per a Ferran López, el punt fort del Calafell és que «tot i no arribar en un moment òptim, la nostra virtut és que ho competim tot». De fet, així va ser en el darrer duel de lliga al Joan Ortoll. Els calafellencs perdien de dos gols a falta de tres minuts en el derbi contra el Reus i, quan només quedaven dues dècimes de segon per acabar el partit, els penedesencs van empatar el duel en una falta.

El quadre del torneig

Si el Calafell aconsegueix guanyar al Noia Freixenet, accedirà a les semifinals, que es disputaran el dissabte. Els calafellencs jugarien contra el guanyador, entre el Sant Just i l’Alcoi. De fet, aquesta part del quadre es resoldrà avui mateix perquè aquests dos equips jugaran el segon partit del dia al Joan Ortoll. L’altra banda del quadre començarà demà. El Reus jugarà el clàssic català contra el Barça a les 19 hores. A més, també es jugarà el duel entre el Voltregà i l’Igualada. La gran final del torneig serà el diumenge a les 20 hores en un Joan Ortoll ple.