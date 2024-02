El Calafell s’encomana al Reus per colar-se als quarts de final de la Champions League

El Reus Deportiu s’acomiadarà aquest vespre de la present edició de la Champions League al pavelló João Rocha de Lisboa on s’enfrontarà a l’Sporting de Portugal. Els roig-i-negres s’han quedat sense opcions de poder continuar el seu camí europeu després d’una mala primera fase on només van poder aconseguir una sola victòria al grup de la mort. Tanmateix, els del Baix Camp encara podrien tenir un paper important en la resolució del grup. I és que la supervivència del Calafell a Europa dependrà, en bona part, dels homes de Jordi Garcia. L’equip penedesenc arriba a l’última jornada amb una situació delicada. La seva derrota a Reus en la penúltima jornada els deixa tres punts per darrere de l’Sporting, amb qui han empatat tots dos enfrontaments directes. Així, si els calafellencs aconsegueixen vèncer, aquest vespre, a un Benfica ja classificat, al Joan Ortoll, i el Reus supera a l’Sporting, els penedesencs es classificarien per als quarts de final i entrarien entre els vuit millors clubs d’Europa gràcies a la diferència de gols.

Tots dos partits es disputaran aquest vespre a partir de les 20 hores a Calafell i Lisboa respectivament.