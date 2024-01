El Benfica enfosqueix el camí europeu del Reus

El Reus Deportiu es complica la supervivència a Europa. Els roig-i-negres van caure contra el Benfica per 4-2 i tanquen la primera volta de la Champions com els cuers del grup de la mort. Ara, amb 0 punts, els reusencs necessitaran gairebé un miracle per poder passar de ronda.

El partit no va començar malament per les esperances reusenques. Al tercer minut de joc, Martí Casas va marcar tot un golàs per apagar les llums del pavelló da Luz del Benfica. El de Mataró no s’ho va pensar i, amb un cop potent d’estic, va enviar la bola a l’escaire. El gol va significar un cop d’efecte instantani. El Reus Deportiu va agafar confiança i, de cop, va marcar el ritme del duel, però el Benfica només es va fer enrere per intentar fer mal els roig-i-negres amb transicions. Qualsevol mena d’errada dels de Jordi Garcia era castigada. Si un remat acabava blocat entre els defensors, els portuguesos armaven un contraatac per plantar-se davant de Càndid Ballart. Per sort, el porter reusenc aguantava les escomeses amb diligència. Per la banda del conjunt roig-i-negre, Maxi Oruste es va convertir en el corcoll de la defensa portuguesa i en una jugada individual va acabar arribant l’opció del 0-2, però el remat de Casas va sortir elevat.

A la represa, l’ambient del partit va canviar completament. El Benfica va fer un pas endavant i, poc a poc, les ocasions que aconseguien eren més clares. Pablo Álvarez, en el segon remat a porta, va aconseguir empatar el partit. El treball defensiu del Reus per aturar la potència ofensiva del conjunt portuguès a la primera meitat es va desfer i el Benfica ho va aprofitar. En un tres i no res, Lucas Ordóñez va completar la remuntada i, gairebé a la següent jugada, Gonçallo Pinto va marcar el 3-1. Ferran Giménez, amb un golàs, va posar un esperançador 3-2, però l’intent només va quedar en un miratge i la tragèdia es va consumar amb el 4-2.