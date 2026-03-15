El Reus espanta fantasmes amb una gran remuntada contra el Poblense (1-2)
Els de Carrasco trenquen una dinàmica de quatre partits sense guanyar
El Reus FC Reddis assoleix una victòria balsàmica contra el Poblense. El conjunt roig-i-negre espanta fantasmes amb una remuntada de mèrit que suposa mantenir-se en posicions de play-off, recuperar la confiança perduda després de quatre partits sense guanyar i convertir-se en el primer equip visitant que surt victoriós de Sa Pobla. Ustrell i Pol Fernández Morales van ser els golejadors.
El duel no va començar de la millor manera possible. En la primera acció de perill del Poblense, Pons va posar l’1-0 en el marcador. Va ser un gol matiner d’aquells que suposen un mastegot en els plans de partit. Tot i viure uns minuts grogui, el Reus es va aixecar ben aviat. Poc més de cinc minuts van ser suficients perquè Ricardo Vaz encengués els ànims amb la primera aproximació. Malgrat el marcador i jugar contra un rival invicte, el Reus se sentia superior i així ho demostrava.
L’esquema roig-i-negre es va reconstruir des de la possessió, sumant bons minuts i aproximacions. Aquestes bones sensacions van explotar en cinc minuts de bogeria. Kenneth Soler va posar una pilota a l’àrea tot i la pressió defensiva. Ustrell la va rematar a la mitja volta, però de nou un defensor va tocar la pilota per desviar la trajectòria. Llavors, va aparèixer el més llest de la classe. AL segon pal i tot sol, Pol Fernández Morales va allargar la cama com ningú per agafar el refús i enviar la pilota al fons de la xarxa.
El Reus va créixer amb el gol i es va cruspir el Poblense. Aquesta superioritat no va trigar ni cinc minuts en traduir-se en la remuntada. Ricardo Vaz es va colar per l’esquerra i, tot sol, va cedir el tir a Miquel Ustrell. Aquest va buscar el forat i, des de l’interior de l’àrea, va ajustar un tir precís al pal, allà on el porter no arribava, per posar l’1-2.
A la segona meitat, el conjunt roig-i-negre va tenir ocasions per sentenciar el partit amb el tercer, però aquestes no van entrar. Malgrat això, els de Marc Carrasco van treballar per segellar una victòria important, sobretot a nivell de sensacions.