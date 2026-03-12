El directiu i delegat de l’FCF a Tarragona, Juan Francisco Muñoz, ratificat per l’Assemblea de l’FCF
Els clubs catalans ho van fer amb 96 vots a favor en l'Assemblea General Extraordinària
Els clubs catalans ratifiquen el nomenament de Juan Francisco Muñoz com a directiu de l’FCF amb 96 vots a favor en l’Assemblea General Extraordinària organitzada per la Federació Catalana de Futbol.
La seu central de l’FCF a Barcelona ha acollit aquest dimecres 11 de març l’Assemblea General Extraordinària de l’ens federatiu amb un únic punt del dia: la ratificació dels càrrecs provisionals previstos reglamentàriament del vicepresident de l’FCF, Antonio Escudero, el directiu de l'FCF i delegat a Girona, Miquel Barcons, i el directiu de l'FCF i delegat a Tarragona, Juan Francisco Muñoz Barrancos.
El futbol català ha demostrat la confiança en la Federació Catalana de Futbol i la ratificació ha estat aprovada amb 90 vots a favor, 12 vots en contra i 0 abstencions, generant un gran consens entre els clubs catalans.
L'experiència de Juan Francisco Muñoz, més enllà de la seva etapa com a jugador, passa pel CF Pobla de Mafumet, on n'és directiu des del 2007. El seu rol a l'FCF com a subdelegat de Tarragona va començar el 2023, i des de setembre de 2025 assumeix la posició de delegat.