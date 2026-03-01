Reus FC Reddis
El Reus s'enfonsa contra el Balears (2-1)
Els locals van castigar la falta de contundència defensiva amb una derrota que deixa l'equip a un punt de caure del play-off
El Reus FC Reddis ensopega a domicili contra l'Atlètic Balears en un duel d'alta intensitat. Balears i Reus ho van viure com una final en al qual els roig-i-negres van pecar la falta de contundència defensiva. Kenneth va reaparèixer a l'onze amb gol i perill, però els locals van fer una trencadissa en la rereguarda visitant en un partit que va acabar amb un home menys amb l'expulsió de Xavi Jaime.
Es va respirar duel de partit important. Atlètic Balears i Reus FC Reddis, dos equips en el cim de la Segona RFEF que, en aquestes darreres deu jornades clau de lliga, busquen consolidar-se en posicions de play-off per lluitar per l’ascens. D’aquesta manera, tant Balears com el Reus van posar tota la carn a la graella.
Els locals van encetar amb més força. El conjunt balear va demostrar que encara li coïa el 4-0 en el duel al Municipal de Reus així que van arraconar els roig-i-negres a la seva àrea. Volien colpejar primer, i cada pèrdua reusenca es convertia en una aproximació perillosa. Qui més perill portava era l’extrem Moha Keita, que semblava especialment atrevit per buscar les escletxes entre la defensa reusenca. No les va trobar, de moment.
Els de Marc Carrasco estaven en posició tortuga: tancats enrere, però amb les llances preparades. D’aquesta manera, un desajust del Balears va provocar la primera estocada. Kenneth Soler va atrapar la pilota. Era la primera titularitat després de molts partits fora per lesió, però la seva màgia estava tan fresca com el primer dia. El del Vendrell va encarar i, de sobte, va prémer l’accelerador per deixar enrere el seu defensor per pura potència en l’arrencada. En el mà a mà amb el porter Pablo Garcia, va col·locar bé el cos en el remat, però el porter li va guanyar la partida.
El partit va agafar velocitat i l’Atlètic Balears va dir la seva. De fet, Moha Keita va agafar el guant de Kenneth per construir-se la seva jugada. L’extrem del Balears va agafar la pilota al lateral. Va encarar amb paciència a Sergi Casals i, amb un cop decidit, va trencar la línia desfent-se tant del lateral com de Xavi Jaime que havia anat en l’ajuda. Dins de l’àrea, Keita va seguir la internada regatejant els següents dos homes roig-i-negres i després un darrer per enviar la pilota al fons de la xarxa. Tot un golàs per posar l’1-0.
La diana, però, no va intimidar el Reus. Tot el contrari, la reacció va ser immediata. La maquinària del Reus es va connectar en un contracop letal. Xavi Jaime va posar la pilota darrere dels defensors i Kenneth Soler la va atrapar i, amb un toc gràcil, la va enviar al fons de la xarxa.
L’empat va deixar glaçat l’estadi Balear i les anades i tornades van continuar sobre la gespa fins al descans sense moure el marcador.
La batalla va continuar a la represa amb un Balears amb la porteria del Reus entre cella i cella i van avançar amb perill fins a aconseguir el gol. Un mal refús d’Alarcón el va aprofitar Jaume Pol per enviar un xut amb efecte per marcar un dolorós 2-1.
Aquesta vegada la reacció no va ser immediata i, de fet, patia en defensa un Reus que veia com Pacheco es feia cada vegada més protagonista. En atac, Ustrell intentava extreure suc d’una pilotada en llarg que va acabar amb falta en atac.
Carrasco va reordenar el seu equip donant entrada Vaz i Céspedes i també el retorn de Xavi Molina per millorar la solidesa defensiva. Amb tot, el partit va rebre una nou sotragada amb l’expulsió de Xavi Jaime. El capità va arribar tard en un duel al mig del camp i va cometre una falta que es podria haver acabat amb una targeta groga, però l’àrbitre la va castigar amb la vermella directa.
Tocava jugar totes les cartes i Carrasco va donar entrada com a revulsius a Aitor Serrano i Fran Carbia. Tot l’atac sobre la gespa per aprofitar els espais per assolir l’empat, però el Balears va calmar i matar el partit per deixar en el marcador el 2-1 final.