Vaga arbitral de futbol sala: els àrbitres catalans s'aturen per l'agressió a Canet
La Federació Catalana de Futbol i el col·lectiu arbitral han convocat una vaga per als dies 27 i 28 de febrer i 1 de març
La Federació Catalana de Futbol, a petició del col·lectiu arbitral de futbol sala, ha decidit aturar la competició i suspendre tots els partits de futbol sala el divendres 27 de febrer, dissabte 28 de febrer i diumenge 1 de març. El motiu ha estat el rebuig a l'agressió que va patir un company seu al partit entre el Canet i la Unió Santa Coloma de Gramenet.
La Federació i els àrbitres van mantenir dimecres una reunió per valorar accions davant l'agressió a un company el passat dissabte 21 de febrer, on un aficionat de l'equip visitant va colpejar el col·legiat amb una ronyonera. En un comunicat asseguren que aquestes conductes «són absolutament intolerables i no tenen cabuda en l’esport català».
Des del primer moment, l'FCF ha estat en contacte permanent amb l’àrbitre afectat, oferint-li tot el suport necessari, tant a nivell personal com institucional, i fent costat al conjunt del col·lectiu arbitral.
La Federació Catalana de Futbol reafirma així el seu compromís amb una política de tolerància zero davant la violència i amb la protecció dels àrbitres com a peça essencial del joc.