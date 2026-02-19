FUTBOL
La Pobla de Mafumet recupera l'essència i defensa el lideratge
L'equip comandat per Xavi Vilagut rep diumenge al Vilafranca entrenat per l'exgrana Iván Moreno
Ahir, gran part dels jugadors pobletans van defensar l’escut del Nàstic a la Copa Catalunya i, diumenge, defensaran el lideratge de la lliga Elit. L’equip entrenat per Xavi Vilagut va assolir la darrera jornada el premi del lideratge. Tres victòries consecutives que ratifiquen la progressió de l'equip. Ara, encaren la part més difícil: defensar el lideratge i el primer rival serà el Vilafranca de l’exgrana Iván Moreno.
A través de la feina de Xavi Vilagut, l'equip pobletà ha començat a recuperar la seva essència. Des de fa unes temporades, el filial del Nàstic va perdre la seva destacada competitivitat i projecció dels talents, un fet que va venir de la mà del descens cap a la Lliga Elit i, l'any passat, hauria caigut a Primera Catalana si el Girona B no hagués pujat a Segona RFEF.
«La primera tasca que vaig demanar als jugadors era la d'adaptar-se a la categoria. Som un equip molt jove, amb gran part de la plantilla que ha pujat del Juvenil i la lliga Elit és molt dura. Ens trobem amb rivals exigents, camps petits, blocs molts baixos i joc de contacte», va destacar a Diari Més Xavi Vilagut. Dit i fet, el filial grana ha navegat a la categoria des de la solidesa defensiva, convertint-se en l'equip menys golejat amb només 9 gols encaixats i 3 partits perduts.
Aquesta progressió els ha permès assaltar la primera posició, ara, queda la tasca més difícil, mantenir-se al cim. «Per aconseguir-ho hem de continuar sent un equip rocós. A partir d'aquí hem de créixer, també en la personalitat d'uns joves que cada vegada estan més assentats a la categoria i sorgeixen bones sinergies entre ells. Hem de ser constants i forts mentalment», va apuntar Vilagut.
Producció de talent
La Pobla sempre ha destacat en el seu passat per la competitivitat a la pista i la producció de talent. Enguany, de la mà de Xavi Vilagut, el Nàstic ha tornat a nodrir-se de talent amb els debuts de Pol Cid i David Cabezas. De fet, el tècnic també ho va aconseguir el curs passat al Juvenil amb Enric Pujol, Agus Gutiérrez i Oriol Subirats.
«Una de les nostres feines a la Pobla de Mafumet és preparar els jugadors per si arriba el moment de debutar. I els preparem en tots els nivells: físic, per adaptar-se a les exigències de la Primera RFEF, tècnic, tàctic i també mental», va destacar un Xavi Vilagut que veu com, poc a poc, més dels seus efectius fan el pas. Això sí, més que molestar, el tècnic ho mostra com un orgull i part del seu treball.
Un rival conegut
Diumenge a les 12 h el Municipal de la Pobla de Mafumet rebrà la visita del Vilafranca d'Iván Moreno. Qui fou segon entrenador del Nàstic i també tècnic de la Pobla, arriba amb un equip que també suma tres victòries consecutives. «El Vilafranca està en el millor moment de la temporada. L'Iván coneix molt bé la casa i estic segur que es prepararà molt bé el partit», va subratllar el tècnic pobletà.