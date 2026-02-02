Reus FC Reddis
El Reus FC Reddis ja té el seu nou 'killer': Óscar Jiménez
El davanter de Barbate arriba procedent de l'Ejea de Segona Federació on ha marcat 6 gols aquesta temporada
El Reus FC Reddis ja té el seu nou killer. El club roig-i-negre ha anunciat el fitxatge del davanter Óscar Jiménez, que arriba procedent de l'SD Ejea del grup 2 de Segona Federació. El davanter de Barbate ha marcat 6 gols en els 18 partits disputats aquesta temporada.
Ha sigut una recta final de mercat difícil per al Reus. L'equip de Marc Carrasco es va quedar sense referències en atac després de la venda de Dani Homet a un club eslovac i la cessió de Joan Torrents al Vilanova. Gairebé un mes en el qual Kenneth i Ustrell cobrien com podien la posició mentre que el club treballava en una incorporació. Finalment, en el darrer dia, ha arribat el desitjat 9.
Jiménez, de 24 anys, va créixer esportivament al Xerez després de començar a jugar a l'equip del seu poble com és el Barbate. Després va donar el salt a l'Altético Antoniano, equip amb el qual va assolir l'ascens a Segona RFEF i va marcar 13 gols. Aquesta fita va fer que fes el salt al filial del Córdoba i, fins i tot, va arribar a debutar amb el primer equip quan estava a Primera Federació. Després va tornar a l'Antoniano i, finalment, va començar aquest any a l'Ejea, demostrant que no ha perdut l'olfacte golejador.
Ara, es posa a disposició del club roig-i-negre per reforçar l'equip en aquest segon tram de la temporada.