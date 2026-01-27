Reus FC Reddis
Kenneth Soler, l’única llum que va brillar en un dia gris del Reus
El davanter roig-i-negre va marcar un doblet i va ser un dels pocs jugadors destacats de l’encontre
El Reus FC Reddis va viure diumenge un dels partits més grisos de la temporada contra el Castellón B. Així ho va reconèixer el tècnic Marc Carrasco, qui en roda de premsa va apuntar que va ser un bany de realitat on l’equip no va estar encertat. Amb tot, qui va permetre un raig d’esperança i va ser un jugador cridat a ser important aquesta segona volta: Kenneth Soler.
Si el Reus, malgrat el dia gris, va poder posar-se per davant en dues ocasions va ser per l’encert del vendrellenc. Diumenge, Soler es va tornar a posar la responsabilitat dels gols a l’esquena i, en la seva tercera titularitat, va sumar un doblet. El primer rematant de cap una centrada a l’àrea petita, mentre que el segon va ser amb la decisió i qualitat d’un jugador experimentat en categories superiors.
Xavi Jaime va ser l’assistent del primer gol i també del segon. El capità reusenc va pispar-li una pilota a la defensa del Castellón i va cedir el mà a mà per al vendrellenc. Davant del porter, el jove jugador no va dubtar i, amb la màxima seguretat, es va col·locar el cos per batre a l’arquer del filial orellut en el mà a mà i posar el que va significar el 2-1. Amb Miquel Ustrell com a soci més avançat, Soler ha donat arguments en una demarcació amb necessitats com és la davantera roig-i-negra. Amb la sortida d’Homet, el club necessita i busca activament un punta i, mentrestant, Soler resol els problemes que pot.
El tècnic roig-i-negre va tenir paraules per a ell en la roda de premsa postpartit indicant que «porta tres partits de titulars i ha fet tres gols, això ho diu tot. És un jugador important i un gran fitxatge del mercat d’hivern».
Pendents de les molèsties
Kenneth Soler també va protagonitzar un dels ensurts. Al minut 60, va notar molèsties i a demanar el canvi. El jugador va abandonar el camp amb una forta ovació dels seus, però també coixejant i amb cert aire de preocupació. Carrasco va comentar en el postpartit que «és un problema muscular. No sabem el temps que el perdrem. Encara falta veure les proves mèdiques perquè indiquin l’abast».
Urgències
La Segona RFEF no espera a ni ningú i el Reus es prepara per al duel al camp del Girona B amb feina per fer als despatxos. Arrenca la darrera setmana del mercat de fitxatges d’hivern i el Reus continua buscant un davanter. Aquesta és la demarcació més difícil de suplir a meitat de la temporada, una posició que, com va dir Carrasco, «és el que vol mitja Espanya». Amb nou davanter o sense, amb Kenneth recuperat o no, Carrasco va subratllar que «no em preocupa, perquè diumenge contra el Girona B sortirem amb 11 jugadors».