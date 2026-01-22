Diari Més
última hora

Pugen a 45 els morts en l'accident de trens d'Adamuz

Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis es reforça amb el migcampista Lluís Estebe

El jugador de 20 anys arriba cedit pel Sabadell fins al final de la temporada

El migcampista Lluís Estebe.

El migcampista Lluís Estebe.Cedida

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

El Reus FC Reddis suma el seu tercer reforç d'aquest mercat d'hivern. Lluís Estebe aterra a la capital del Baix Camp amb l'objectiu d'enfortir el mig del camp del conjunt de Marc Carrasco. Estebe, de 20 anys, arriba cedit fins al final de la temporada pel Sabadell.

Estebe, va créixer en les categories inferiors del CE L'Hospitalet, abans de continuar el seu progrés al juvenil de la Damm. Llavors, va retornar a l'Hospitalet la temporada passada abans de ser fitxat pel Sabadell aquest mateix mercat d'estiu. Ara, en el Reus té l'oportunitat de sumar minuts a la Segona federació i ajudarà a la rotació al mig del camp de Marc Carrasco que s'ha vist tocada amb la baixa de Ramon Folch.

El migcampista esquerrà destaca per la seva capacitat de liderar la possessió del seu equip, dirigint i donant continuïtat al joc. Amb Estebe, el conjunt roig-i-negre no dona per tancat el mercat i espera incorporar un davanter centre.

tracking