Reus FC Reddis
El Reus FC Reddis es reforça amb el migcampista Lluís Estebe
El jugador de 20 anys arriba cedit pel Sabadell fins al final de la temporada
El Reus FC Reddis suma el seu tercer reforç d'aquest mercat d'hivern. Lluís Estebe aterra a la capital del Baix Camp amb l'objectiu d'enfortir el mig del camp del conjunt de Marc Carrasco. Estebe, de 20 anys, arriba cedit fins al final de la temporada pel Sabadell.
Estebe, va créixer en les categories inferiors del CE L'Hospitalet, abans de continuar el seu progrés al juvenil de la Damm. Llavors, va retornar a l'Hospitalet la temporada passada abans de ser fitxat pel Sabadell aquest mateix mercat d'estiu. Ara, en el Reus té l'oportunitat de sumar minuts a la Segona federació i ajudarà a la rotació al mig del camp de Marc Carrasco que s'ha vist tocada amb la baixa de Ramon Folch.
El migcampista esquerrà destaca per la seva capacitat de liderar la possessió del seu equip, dirigint i donant continuïtat al joc. Amb Estebe, el conjunt roig-i-negre no dona per tancat el mercat i espera incorporar un davanter centre.