Reus FC Reddis
L'anàlisi de la victòria del Reus contra el Barça: La força del bloc, l'èxit de l'equip
El Reus FC Reddis va certificar amb la golejada contra el Barça Atlètic que té la fórmula del triomf
Les categories van passant, però el Reus FC Reddis és exactament el mateix. Des de Segona Catalana a la Segona Federació, Marc Carrasco ha trobat la fórmula de l'èxit que replica any rere any, sempre amb resultats excel·lents. El passat diumenge, amb una golejada contra el Barça Atlètic, el tècnic roig-i-negre va demostrar, una vegada més que els èxits de l'equip són fruit de la força del bloc.
«El sentiment de pertinença dels jugadors és fort. Tots han tingut alguna relació amb l'antic CF Reus, alguns, fins i tot, van ser companys meus. Ara, en el vestuari sempre diem que som germans», va destacar Marc Carrasco en el postpartit. El tècnic roig-i-negre ha confeccionat un bloc de jugadors que han crescut amb l'equip amb el pas dels partits i les categories. Alguns han acompanyat des de l'inici del projecte, d'altres han aterrat aquest mateix curs, però tots s'han integrat al pla de treball de Marc Carrasco.
L'entrenador roig-i-negre tenia una idea clara per vèncer al Barça Atlètic. Un pla de treball que va ser «executat a la perfecció» pels seus jugadors, segons va apuntar. De fet, així va ser. «Vam analitzar el partit d'anada i vam trobar les millores. Amb un sistema de doble punta incomodaríem la sortida de la pilota i llavors només calia fer un pas endavant en la pressió», va destacar. En aquesta tasca, Miquel Ustrell i Kenneth Soler van ser els encarregats que, al minut 4, ja van desgavellar la defensa blaugrana.
Ustrell va ser el principal artista del partit. El reusenc ha hagut d'agafar més responsabilitat per cobrir els forats deixats per Torrents i Homet i ha fet un pas endavant. Contra el Barça, la seva pressió i confiança va generar el primer gol del partit. A més, en la sortida de la segona part, va tenir el segon a les seves botes i, tot seguit, va assolir-lo amb un cop de cap a la sortida d'un córner. Malgrat que va sortir amb molèsties físiques, Carrasco va voler subratllar el nivell mostrat pel futbolista.
VIATGE ABANS QUE DESTí
El reusenc va ser el principal destacat, però no va ser més que una peça d'un rellotge que va donar l'hora sense equivocar-se. La defensa de cinc homes, un estil interioritzat a la perfecció en els homes de Marc Carrasco, i uns carrilers que són el veritable perill en atac, van funcionar com tocava mentre que el mig del camp no es va diluir amb un Sandro Toscano en línia ascendent. Tot al seu lloc, per acabar completant una victòria que mostra que aquest equip pot aspirar per l'ascens de categoria.
Partit a partit
En roda de premsa, però, aquest objectiu no es vol ni sentir. Marc Carrasco va mantenir, una vegada més, la mentalitat de partit a partit. «Em sap greu fulminar titulars, però no pensem ni en el play-off ni en rivals directes, només en el següent partit», va remarcar. Carrasco va anar més enllà i es va descriure com «un amant del procés i del camí del dia a dia». Aquesta mentalitat fèrria, juntament amb una proposta futbolística perfeccionada amb el pas de les categories i un vestuari entregat a la idea del tècnic forma el còctel perfecte per un projecte que encadena ascensos i que, enguany, lluitarà per un altre.
Si una cosa ha demostrat el Reus FC Reddis és que els projectes s'han de forjar, s'han de cuidar i estimar, s'han de treballar amb seguretat i no es poden improvisar. Si el Reus és ara a la part alta, és un èxit que s'ha guanyat el bloc.