Reus FC Reddis
El davanter del Reus Dani Homet marxa a Eslovàquia
L'MSK Zilina, equip de la primera divisió del país, ha abonat la clàusula de rescissió
El Reus FC Reddis es queda sense davanters centre. Dani Homet, punta titular de l'equip de Marc Carrasco, marxa traspassat a Eslovàquia després que l'MSK Zilina, equip de la primera divisió del país, abonés la clàusula de rescissió. D'aquesta manera, tanca la breu etapa del punta roig-i-negre sumant 936 minuts en 12 partits i anotant 3 gols, suficient per atraure l'atenció d'equips europeus.
Homet va aterrar al Reus aquest mercat de fitxatges d'estiu. El punta va arribar lliure després d'acabar contracte amb el Badalona i va apostar per fer el pas a la Segona RFEF de la mà de Marc Carrasco. A la pretemporada, el davanter ja va despuntar amb 5 gols. A la lliga, va ser el killer titular marcant 3 gols en 12 partits. La seva progressió no va ser més pronunciada perquè es va arribar a perdre quatre partits després de lesionar-se a la Copa del Rei contra l'Europa.
Amb aquest pas breu, va convertir-se en el davanter estrella dels de Marc Carrasco i va atraure l'atenció de l'MSK Zilina. Ara, el conjunt roig-i-negre guanya un bon traspàs per un jugador que va arribar de franc. Això sí, el Reus es queda sense davanter pur, després de la marxa en forma de cessió de Joan Torrents, deixant la posició per a Fran Carbia i, en l'anterior partit, Miquel Ustrell com a punta reconvertit. El Reus es troba pentinant en el mercat buscant un davanter de garanties.