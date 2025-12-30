L'exgrana Iván Moreno torna a les banquetes i entrenarà el FC Vilafranca
El tarragoní aterra al club barceloní on va dirigir 315 partits en el passat per assolir la permanència a la lliga Elit
Iván Moreno torna a les banquetes. L'extècnic del Nàstic de Tarragona ha estat anunciat avui com a nou entrenador del FC Vilafranca de la lliga Elit i, d'aquesta manera, reprendrà la seva tasca com a primer entrenador en el club que va dirigir durant nou anys.
Moreno agafa el repte d'assolir la permanència a la categoria per a un Vilafranca que, ara mateix, es troba penúltim amb 13 punts, a un de distància amb la salvació. El tarragoní dirigirà l'equip de la mà d'Alex Cañas com a segon entrenador. La seva estrena amb partit oficial, però, no serà fins al 10 de gener al camp del Santfeliuenc, l'equip que marca la salvació. A la lliga Elit, Moreno s'enfrontarà contra la Pobla de Mafumet i la UE Valls, dos equips que el tècnic tarragoní coneix bé.
Iván Moreno torna a agafar el rol de primer entrenador després que, el passat mes de maig, fou destituït com a segon entrenador del Nàstic de Tarragona. Llavors, amb Dani Vidal com a primer entrenador, va completar dues campanyes on va lluitar per l'ascens de la categoria, quedant-se a les portes amb la dolorosa final de Málaga i deixant l'equip a tocar del play-off en la seva segona temporada.
Al Nàstic, Iván Moreno s'encarregava de les jugades d'estratègia, una eina que va ser clau i que va aportar molts punts a l'equip grana. De fet, sense ell, el Nàstic ha patit en les jugades a pilota aturada i no ha sigut fins al duel contra l'Antequera que l'equip no ha aconseguit marcar en la sortida d'un córner o falta.
El Vilafranca l'ha rebut com un mite i destaca que «torna a casa l'arquitecte del millor Vilafranca de la història. Arrenca la segona etapa del tècnic amb més partits dirigits en la història del degà (315)».