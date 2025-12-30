Diari Més

L'exgrana Iván Moreno torna a les banquetes i entrenarà el FC Vilafranca

El tarragoní aterra al club barceloní on va dirigir 315 partits en el passat per assolir la permanència a la lliga Elit

L'extècnic grana Iván Moreno en la seva etapa al Nàstic.

L'extècnic grana Iván Moreno en la seva etapa al Nàstic.Gerard Marti Roig

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

Iván Moreno torna a les banquetes. L'extècnic del Nàstic de Tarragona ha estat anunciat avui com a nou entrenador del FC Vilafranca de la lliga Elit i, d'aquesta manera, reprendrà la seva tasca com a primer entrenador en el club que va dirigir durant nou anys.

Moreno agafa el repte d'assolir la permanència a la categoria per a un Vilafranca que, ara mateix, es troba penúltim amb 13 punts, a un de distància amb la salvació. El tarragoní dirigirà l'equip de la mà d'Alex Cañas com a segon entrenador. La seva estrena amb partit oficial, però, no serà fins al 10 de gener al camp del Santfeliuenc, l'equip que marca la salvació. A la lliga Elit, Moreno s'enfrontarà contra la Pobla de Mafumet i la UE Valls, dos equips que el tècnic tarragoní coneix bé.

Iván Moreno torna a agafar el rol de primer entrenador després que, el passat mes de maig, fou destituït com a segon entrenador del Nàstic de Tarragona. Llavors, amb Dani Vidal com a primer entrenador, va completar dues campanyes on va lluitar per l'ascens de la categoria, quedant-se a les portes amb la dolorosa final de Málaga i deixant l'equip a tocar del play-off en la seva segona temporada.

Al Nàstic, Iván Moreno s'encarregava de les jugades d'estratègia, una eina que va ser clau i que va aportar molts punts a l'equip grana. De fet, sense ell, el Nàstic ha patit en les jugades a pilota aturada i no ha sigut fins al duel contra l'Antequera que l'equip no ha aconseguit marcar en la sortida d'un córner o falta.

El Vilafranca l'ha rebut com un mite i destaca que «torna a casa l'arquitecte del millor Vilafranca de la història. Arrenca la segona etapa del tècnic amb més partits dirigits en la història del degà (315)».

tracking