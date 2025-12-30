Reus FC Reddis
Kenneth Soler fitxa pel Reus FC Reddis
L'extrem del Vendrell arriba lliure després de desvincular-se de l'Espanyol a l'estiu
El Reus FC Reddis es mou aviat en el mercat de fitxatges d'hivern. Després de les sortides en forma de cessió de Joan Torrents i Pepo Campanera, el conjunt roig-i-negre s'ha mogut per reforçar-se amb el fitxatge de Kenneth Soler.
L'extrem i mitjapunta del Vendrell arriba lliure després de desvincular-se amb l'Espanyol el passat estiu. L'any passat, Soler va jugar amb el Real Murcia a Primera Federació, amb escassa participació. En anterioritat, ha format part del planter de l'Espanyol, amb qui va jugar dues temporades a Segona Federació, així com al DUX i el filial del Real Madrid.
Des del conjunt roig-i-negre destaquen que «l'arribada de Kenneth suposa una gran oportunitat pel club, que suma talent de categoria superior». A més, destaquen l'ADN roig-i-negre de Soler, qui va formar-se al futbol base reusenc.
Amb l'arribada de Soler, el conjunt reusenc reforça l'atac i cobreix la plaça sènior alliberada per Pepo Campanera. Des del club roig-i-negre apunten que «no es descarten més moviments» els pròxims dies. De moment, el Reus només es pot reforçar amb jugadors sub-23, un nou fitxatge sènior hauria d'arribar de la mà d'alguna sortida.