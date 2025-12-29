Citen a declarar com a investigat Joan Laporta i altres exdirectius del Barça per estafa relacionada amb el Reus
Una dona que va invertir 100.000 euros en dues empreses reclama el retorn de la inversió i una rendibilitat del 6%
El jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona ha citat a declarar com a investigat per estafa el proper 16 de gener al president del Barça, Joan Laporta, i tres càrrecs o excàrrecs del club més, després que l'Audiència de Barcelona li ho ordenés, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els altres tres investigats són l'actual vicepresident esportiu, Rafael Yuste, l'economista Xavier Sala i Martin, i l'exdirector de TV3 i exdirector general del Barça Joan Oliver. La querellant és una dona que el 2016 hauria invertit uns 100.000 euros en dues societats vinculades als investigats amb la promesa d'una rendibilitat anual elevada, del 6%, però només va recuperar-ne 12.500.
Inicialment, el jutjat no havia admès la querella, però l'Audiència va tombar la decisió en el recurs posterior. Aquesta és la tercera causa oberta per suposada estafa a inversors de les empreses Core Store, de Barcelona, i CSSB Limited, de Hong Kong, que té com a representant legal Joan Oliver. Representants de les dues empreses també estan citades a declarar el 16 de gener. Tots els investigats han format part en algun moment de la direcció de les empreses i van buscar inversors per pujar el Reus Deportiu, que Oliver havia comprat, a 2a divisió A de futbol, i per crear una acadèmia de futbol en un club xinès.
A principis d'any el president del Barça ja va haver de declarar en un procediment per una suposada estafa a una família a la qual havia tocat la loteria, que va invertir 2,4 milions d'euros en una operació que va resultar fallida. Laporta va declarar que no tenia res a veure amb el fet.
L'any 2014, els nous milionaris van destinar els diners a una filial d'una empresa que Laporta administrava, quantitat que durant tres anys havia de rendir un 6% anual. La inversió o préstec no va ser retornada. Laporta i altres responsables de les empreses estaven investigats per estafa, però el president del Barça es declarava aleshores víctima d'una campanya de desprestigi. La querella es va interposar el maig del 2023 i en un primer moment es va arxivar, però l'Audiència de Barcelona va obligar a reobrir-la tal com ho ha fet ara amb aquesta.