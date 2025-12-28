Reus FC Reddis
El Reus cedeix al davanter Joan Torrents al CF Vilanova
El punta buscarà minuts a l'equip de Tercera Federació i obre la porta perquè el club roig-i-negre busqui un reforç
Joan Torrents acabarà la temporada al CF Vilanova i la Geltrú de Tercera Federació. El Reus FC Reddis ha cedit al davanter fins al final de curs perquè pugui acumular minuts de qualitat després d'un inici de temporada sense gaire protagonisme.
El punta roig-i-negre va ser un dels jugadors claus en l'ascens a Segona Federació del curs passat. Torrents va acumular 12 gols en la seva primera temporada a la capital del Baix Camp i va ser el referent i la pólvora que va necessitar el club per assolir els objectius. El jove jugador, però, no ha continuat aquest inici de temporada amb aquest rendiment ascendent i, de fet, s'ha vist opacat i amb poc protagonisme.
Torrents va tenir un inici de curs difícil i, de fet, no va fer la primera aparició sobre la gespa fins al mes d'octubre contra l'Andratx. El davanter va haver de fer la seva pretemporada particular i, des de llavors, ha jugat un total de 7 partits en els quals no ha pogut estrenar-se de cara a porteria. Ara, al Vilanova, que milita al grup V de Tercera Federació i lluita per entrar en el play-off d'ascens, buscarà recuperar la seva millor versió.
Reforç
La sortida de Joan Torrents habilita una fitxa sub-23 perquè el club roig-i-negre pugui buscar un reforç. Sense Torrents, els reusencs buscaran en el mercat un nou jove davanter que pugui afegir pólvora i competència a Dani Homet i Fran Carbia.