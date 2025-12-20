Diari Més

Nàstic

Segueix en directe l’Antequera CF - Nàstic

El minut a minut del partit

Antequera CF

Antequera CF

-

Escut Nàstic

Nàstic de Tarragona

Àrbitre: Clement Ortuño (Múrcia)
El Nàstic busca acabar l’any amb una victòria

El Nàstic busca acabar l’any amb una victòriaCedida

Publicat per
Júlia Camprubí Díez

Creat:

Actualitzat:

Final del partit

El Nàstic no aconsegueix sumar els tres punts i tanca el 2025 amb una nova derrota

L'Antequera marca el quart

Gol local. Marca Adrià Gené

Gol anul·lat del Nàstic

L'àrbitre assenyala fora de joc. Juanda havia enviat la pilota al fons de la xarxa

Canvi a l'Antequera CF

81’ L’
@AntequeraCF
també realitza dues substitucions.

🔺 Entren Iomar i Luis Rivas
🔻 Surten Biabiany i Marcelo

Doble canvi al Nàstic

80’ Doble canvi al Nàstic!

🔺 Entren Almpanis i Juanda
🔻 Surten
@PaumartinezG11
i
@mangeel__

Canvi a l'Antequera CF

Entra Adrià Gené. Surt Siddiki

GOOOOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC! ARRIBA EL SEGON DELS GRANES

MarcosBaselga torna a retallar distàncies el Nàstic. Hi ha esperança! Seguim!

Expulsió per l'Antequera

Vermella per Antón després d'una entrada duríssima sobre Mángel

Comença la segona meitat

Els granes han de fer un pas endavant si volen tenir possibilitats de sumar els tres punts

Mitja part

Al Nàstic no li acaben de sortir les coses i es veu superat per l'Antequera. 

Arriba el tercer de l'Antequera CF

Marca Siddiki.

Targeta groga per a Moi Delgado

Primera groga del partit

GOOOOOL! GOOOL DEL NÀSTIC

Centre perfecte al segon pal de Jaume Jardí. Rebota en un defensa i Álex Jiménez l’envia al fons de la xarxa

Insisteix el Nàstic

Alcover salva el gol de Montalvo

Arriba el segon de l’Antequera CF

Marca Siddiki

A punt de marcar el Nàstic!

L’ha tingut Baselga! El davanter ha relliscat en l’últim instant i l’esfèric ha marxat per sobre del travesser

Canvi alNàstic

Entra Enric Pujol. Sale David Alba amb molèsties físiques

El Nàstic pressiona

Centrada lateral des de banda esquerra que per un cabell|pèl no troba el rematada de Baselga.

Gol de l’Antequera CF

S’avança el conjunt andalús. Marca Biabiany.

Comença el partit

Mou la pilota el Nàstic

Onze de l’Antequera CF

Dani Alcover (P), Javi Antón, Barbu, Quitana, Edu Sánchez, Áspera, Bassèle, Luismi, Biabiany, Siddiki i Marcelo

Onze del teu Club Gimnàstic!

Dani Rebollo (P), Camus, César Morgado, David Alba, Mángel, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez i Baselga

L’Antequera CF - Nàstic està a punt de començar!

El Nàstic de Cristóbal Parralo vol sumar els tres punts en l’últim partit de l’any. Les granes s’enfronten a l’Antequera CF, que és tretzè amb sis punts menys que els tarragonins

tracking