Nàstic
Segueix en directe l’Antequera CF - Nàstic
El minut a minut del partit
Antequera CF
-
Nàstic de Tarragona
Final del partit
El Nàstic no aconsegueix sumar els tres punts i tanca el 2025 amb una nova derrota
L'Antequera marca el quart
Gol local. Marca Adrià Gené
Gol anul·lat del Nàstic
L'àrbitre assenyala fora de joc. Juanda havia enviat la pilota al fons de la xarxa
Canvi a l'Antequera CF
81’ L’
@AntequeraCF
també realitza dues substitucions.
🔺 Entren Iomar i Luis Rivas
🔻 Surten Biabiany i Marcelo
Doble canvi al Nàstic
80’ Doble canvi al Nàstic!
🔺 Entren Almpanis i Juanda
🔻 Surten
@PaumartinezG11
i
@mangeel__
Canvi a l'Antequera CF
Entra Adrià Gené. Surt Siddiki
GOOOOOOOOOOOOL DEL NÀSTIC! ARRIBA EL SEGON DELS GRANES
MarcosBaselga torna a retallar distàncies el Nàstic. Hi ha esperança! Seguim!
Expulsió per l'Antequera
Vermella per Antón després d'una entrada duríssima sobre Mángel
Comença la segona meitat
Els granes han de fer un pas endavant si volen tenir possibilitats de sumar els tres punts
Mitja part
Al Nàstic no li acaben de sortir les coses i es veu superat per l'Antequera.
Arriba el tercer de l'Antequera CF
Marca Siddiki.
Targeta groga per a Moi Delgado
Primera groga del partit
GOOOOOL! GOOOL DEL NÀSTIC
Centre perfecte al segon pal de Jaume Jardí. Rebota en un defensa i Álex Jiménez l’envia al fons de la xarxa
Insisteix el Nàstic
Alcover salva el gol de Montalvo
Arriba el segon de l’Antequera CF
Marca Siddiki
A punt de marcar el Nàstic!
L’ha tingut Baselga! El davanter ha relliscat en l’últim instant i l’esfèric ha marxat per sobre del travesser
Canvi alNàstic
Entra Enric Pujol. Sale David Alba amb molèsties físiques
El Nàstic pressiona
Centrada lateral des de banda esquerra que per un cabell|pèl no troba el rematada de Baselga.
Gol de l’Antequera CF
S’avança el conjunt andalús. Marca Biabiany.
Comença el partit
Mou la pilota el Nàstic
Onze de l’Antequera CF
Dani Alcover (P), Javi Antón, Barbu, Quitana, Edu Sánchez, Áspera, Bassèle, Luismi, Biabiany, Siddiki i Marcelo
Onze del teu Club Gimnàstic!
Dani Rebollo (P), Camus, César Morgado, David Alba, Mángel, Marc Montalvo, Jaume Jardí, Álex Jiménez, Moi Delgado, Pau Martínez i Baselga
L’Antequera CF - Nàstic està a punt de començar!
El Nàstic de Cristóbal Parralo vol sumar els tres punts en l’últim partit de l’any. Les granes s’enfronten a l’Antequera CF, que és tretzè amb sis punts menys que els tarragonins