Nàstic
Pintades vandàliques al bus del Nàstic abans del duel a Antequera
El vehicle del conjunt grana ha aparegut amb insults i simbologia nazi a poques hores del partit
El Nàstic de Tarragona visita aquest dissabte l’Antequera CF a El Maulí, en el primer desplaçament a territori malagueny des del polèmic enfrontament del play-off d’ascens del juny de 2024 davant el Màlaga. La prèvia del partit, però, ha quedat marcada per actes vandàlics contra l’autobús del conjunt grana, que ha aparegut amb pintades ofensives i simbologia nazi.
Els fets han estat condemnats públicament per l’Antequera CF, que s’ha desvinculat de qualsevol comportament violent o incívic i ha subratllat que aquests actes no representen ni el club ni la seva afició.
Ara les autoritats locals i la Guàrdia Civil han obert una investigació i revisen les càmeres de seguretat per identificar els responsables. De moment, no s’han produït detencions i es preveu un dispositiu de seguretat especial per evitar incidents.