Nàstic
Gerro d'aigua freda pel Nàstic que tanca el 2025 sense sumar els tres punts
Els grana, en bona dinàmica, cauen a Antequera després d’un primer temps fatídic on han encaixat tres gols
Al Nàstic no li han sortit les coses com volia al Maulí. Tot i arribar al duel en una bona dinàmica i mostrant un canvi evident en la manera de jugar en les darreres jornades, l’equip grana no ha estat capaç de traslladar aquestes sensacions lluny del Nou Estadi. Com a visitant, els de Tarragona s’han vist superats per un Antequera més contundent i han pagat car els errors, especialment en una primera part que ha deixat el partit molt costa amunt.
El guió del partit s’ha torçat molt aviat. Tot just al minut 6, l’Antequera ha colpejat primer aprofitant una gran acció individual de Siddiki per banda. La seva centrada al segon pal l’ha rematat Marcelo i Biabiany, molt atent, ha aparegut per anticipar-se a Moi Delgado i fer l’1-0. Un cop dur per a un Nàstic que intentava tenir la pilota i reaccionar, però que ha tornat a quedar exposat defensivament.
Els grana han buscat resposta amb arribades tímides. Baselga ha tingut l’empat en una bona acció col·lectiva culminada amb una deixada d’Álex Jiménez, però el seu xut ha marxat per sobre del travesser. Siddiki, omnipresent, també ha avisat amb un intent llunyà abans que arribés el segon gol local. Al minut 24, el davanter marroquí ha tornat a superar Camus i ha connectat un xut potent que, després de tocar lleument al lateral, ha superat Rebollo per signar un autèntic golàs i el 2-0.
A més, el Nàstic ha hagut de lamentar la lesió de David Alba, substituït per Enric Pujol, fet que ha obligat a reajustar la defensa en un moment delicat del partit. Tot i així, l’equip no ha deixat de buscar la porteria rival. Montalvo ha provat sort amb un xut potent que ha obligat Alcover a lluir-se, i Álex Jiménez ha topat de nou amb el porter local amb un xut ajustat.
La insistència grana ha tingut premi al minut 40. En una acció a pilota aturada, la pilota ha quedat morta dins l’àrea i Álex Jiménez no ha perdonat amb una gran mitja volta per retallar distàncies i tornar a posar el Nàstic dins del partit. Quan semblava que el descans arribaria amb el 2-1, un altre error en la sortida de pilota ha estat fatal. Siddiki s’ha plantat sol davant Pujol, l’ha superat amb una retallada i ha definit amb sang freda per fer el 3-1 just abans del pas pels vestidors.
Superioritat numèrica
A la represa, el Nàstic ha sortit decidit a buscar el miracle. Álex Jiménez ha estat a punt de fer el segon amb un xut creuat que ha passat fregant el pal, i poc després el partit ha fet un gir inesperat. Al minut 49, Antón ha vist la targeta vermella directa per una entrada duríssima sobre Mángel, deixant l’Antequera amb deu homes durant tota la segona meitat.
La superioritat numèrica ha començat a donar fruits amb el pas dels minuts. El Nàstic ha tancat l’Antequera al seu propi camp, movent la pilota amb paciència i acumulant arribades. El premi ha arribat al minut 64. De nou, una pilota solta dins l’àrea ha estat aprofitada pels grana. Marcos Baselga ha recollit l’esfèrica d’esquena a porteria i, amb una mitja volta precisa, ha superat Alcover per fer el 3-2 i posar el Nàstic de ple dins del partit.
L’empenta grana ha tingut el seu punt àlgid als últims minuts. Al 86’, el Nàstic ha arribat a celebrar l’empat després d’un xut espectacular de Juanda Fuentes que s’ha colat per l’escaire, però l’eufòria ha durat poc. El col·legiat ha anul·lat el gol per una posició de fora de joc prèvia, una decisió que ha encès la banqueta i ha deixat els tarragonins amb la mel als llavis.
El desenllaç ha estat cruel per a un Nàstic que, amb un jugador més durant tota la segona part, ha empès fins al final. Tot i la reacció, els errors de la primera meitat han acabat condemnant els grana al Maulí. I és que, quan semblava que el Nàstic encara podia somiar amb l’empat, l’Antequera ha fet el cop definitiu al minut 94. Adrià Gene ha aprofitat una acció ràpida en el tram final per marcar el 4-2, sentenciant el partit. La remuntada, tot i els esforços i els gols d'Àlex Jiménez i Baselga, s’ha quedat només en intenció, i el Nàstic marxa del Maulí amb un resultat que reflecteix la duresa d’una primera meitat que ha condicionat tot el duel.