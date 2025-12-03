Reus FC Reddis
El Reus posa fi al somni de la Copa i cau amb honor (0-2)
Els roig-i-negres van plantar cara i van dominar el primer temps, però Barrenetxea i Sadiq van salvar el dia a la Real Sociedad al segon
Fins aquí va arribar el somni del Reus FC Reddis a la Copa del Rei. Els roig-i-negres van caure amb honor, sense abaixar els braços en cap moment contra un equip de Primera Divisió. El Reus va ser més present i dominador al primer temps, però Barrenetxea i Sadiq van arreglar el dia per a la Real Sociedad a l’inici del segon temps.
El Reus va sortir endollat. No hi podia haver més motivació després de la rebuda i un Estadi vestit de gala. En la primera acció, els reusencs van assolir un córner que es va celebrar com un triomf. De fet, cada duel, i pilota dividida rebia l’escalf de l’afició.
Sergio Francisco no va sortir amb els titulars habituals. Només Sergio Gómez va estar a l’onze mentre que els Barrenetxea, Sadiq, Take Kubo esperaven a la banqueta. A Reus, però, no es pot guanyar de qualsevol manera i ho van aprendre ràpidament.
Els de Marc Carrasco van sortir sense por. La línia de cinc habitual va frenar a la Real Sociedad en sec i Xavi Jaime, recuperat per a l’ocasió, va mantenir la ment freda per dirigir el mig del camp. La igualtat sobre la gespa es va mantenir, amb cap moviments perillosos a l’àrea. De fet, la Real Sociedad només en va tenir un amb un centre lateral que Dani Parra es va fer gegant per aturar el remat a boca de canó de Carrera.
La Real Sociedad no podia, així que el Reus va acceptar la iniciativa de la millor manera. Els roig-i-negres van començar a créixer amb la màgia de Ricardo Vaz. El 10, amb dues sotanes va completar la primera aproximació a l’àrea i va animar a l’estadi. Els de Carrasco no es van arronsar, van jugar amb calma, tocant, pressionant quan tocava i buscant l’escletxa entre línies. Bàsicament, jugant com ho fan sempre a la lliga.
Benito va provar un centre-xut que es va enverinar i gairebé es cola a la porteria de Marrero. La pilota va anar a córner i, allà, va tenir la més clara el Reus. Xavi Jaime la va posar al punt de penal i, del no-res, va aparèixer Alarcón per posar la cama i rematar, però la pilota va sortir per sobre del travesser. Es va presentar un Reus reconeixible, que no va abaixar el cap i va jugar sense complexos i, d’aquesta manera, el partit va anar al descans amb el 0-0 inicial en el marcador.
Titulars al rescat
Sergio Francisco ho va veure clar. Al descans, triple canvi per moure el seu equip. Els titulars van sortir al rescat i Sadiq, Barrenetxea i Elustondo van entrar en el terreny de joc. Dos d’ells van marcar la diferència en la primera jugada del partit.
Ander Barrenetxea va guanyar la banda esquerra per posar un centre al segon pal, Umar Sadiq va pentinar la pilota i Goti la va caçar a l’àrea petita per posar el 0-1 al marcador.
El gol va gelar l’Estadi Municipal per complet, però el Reus no va abaixar els braços. Ramon Folch liderava el seu equip al mig del camp. Amb calma i paciència, movia la pilota i, poc a poc, amb la comoditat de la possessió, el Reus va tornar a provar sort amb un tir de Vaz massa fluix des de la frontal.
Al Reus li costava generar, i més amb una Real Sociedad conservadora que va tancar la línia de cinc per deixar passar els minuts. De fet, Barrenetxea, que feia el que volia per l’esquerra, va exiliar-se al lateral dret.
En moments freds i sense generar, feia falta valentia i allà va aparèixer Pol Fernández. El central va provar sort des de l’exterior de l’àrea. Un xut potent amb tot el cor que va anar directe cap al travesser. El tir va aixecar a tot l’Estadi. Les energies van tornar de cop per a una afició i equip que no es volia rendir.
Amb més cor que cames i idees, el Reus va buscar l’empat, fins que va rebre un càstig immerescut. Folch va perdre una pilota i ell mateix va cometre un penal inocent a Sadiq a l’últim minut del partit. El mateix Sadiq va ser l’executor i, enganyant a Dani Parra, va marcar el 0-2 que va acabar el partit. Un minut després, l’àrbitre ho va certificar i va posar fi al somni del Reus a la Copa. Els reusencs es van acomiadar amb honor i l’afició els va recompensar amb una ovació final.