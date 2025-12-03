Reus FC Reddis
Gol de la Real Sociedad
Reus FC Reddis
En Directe
0
1
Real Sociedad
Goti (48')
No abaixa els braços el Reus
Ricardo Vaz l'agafa dins de l'àrea i busca un company en segona línia, però la defensa de la Real la treu.
Els titulars ho fan
Barrenetxea guanya la banda i posa el centre. Umaq Sadiq la pentina i Goti caça la pilota perduda per posar el 0-1.
Gol de la Real Sociedad
La Real treu titulars a l'inici del segon temps
Barrenetxea, Sadiq i Elustondo han entrat per Zakharian, Sergio Gómez i Beitia.
Descans
Aguanta el Reus i planta cara. Més Reus que Real Sociedad al primer temps.
Casals!
Intercepta Casals un tir de Benito, però Marrero atrapa.
Reus reconeixible
Valent, tocant i, en definitiva, jugant com sempre el Reus. No hi ha por.
Targeta groga per a la Real
La veu Marín.
L'ha tingut Alarcón!
Córner que posa Jaime al punt de penal. Surt del no-res Alarcón per posar la cama, però el xut forçat surt fora!
S'enverina!
Centre-xut de Benito que rebota i gairebé es cola a la porteria.
Atura Parra!
Centre lateral al primer pal que remata Carrera a boca de canó, però Dani Parra es fa gegant i evita el gol.
Pocs moviments
Partit controlat del Reus. Sense perill a cap de les àrees.
Alarcón controla
Pilota en profunditat per al davanter Carrera que Alarcón atura a la perfecció.
Màgia de Vaz
El 10 del Reus surt de la pressió amb dues sotanes i l'atac acaba a l'àrea rival, però sense perill.
No serà fàcil
Centre lateral que treu la defensa del Reus.
Moment de la Real
Toca i controla un conjunt visitant que vol imposar el seu talent. Però el Reus no s'arronsa.
Targeta groga per a la banqueta del Reus
La veu Marc Carrasco per protestar. S'emprenya l'estadi.
La Real Sociedad vol entrar al partit
El Reus ha sortit endollat i domina la possessió, però la Real, poc a poc, va creixent.
Falta per al Reus. Centre assegurat
Falla Marrero en la sortida de la pilota i la Real fa falta quan el Reus surt disparat. Centre de Casals massa passat que acaba a les mans del porter.
Primer córner i eufòria
Centre al segon pal, però el remat surt fora. L'afició del Reus ho dona tot.
Comença el partit!
Mou la pilota el Reus.
El Reus amb tot
Línia de cinc habitual de Marc Carrasco amb l'aparició sorpresa de Xavi Jaime a la titularitat. El capità té molèsties, però aquest no és un partit per reservar-se, és un partit per fer història i més per un jugador que ha crescut amb el projecte des de Segona Catalana.
Es reserva les estrelles la Real Sociedad
Pocs titulars habituals a l'onze de Sergio Francisco. Només Sergio Gómez és habitual com a titular. Els grans perills estan a la banqueta amb Barrenetxea, Take Kubo i Umaq Sadiq entre altres.
Banqueta del Reus
Pepo Campanera (ps), Marc Grau, Josep Ramon Sardà, Fran Carbia, Raul Ronda, Aitor Serrano, Joan Torrents, Dani Homet, Raul Melo, Pol Fernández i Pacheco (ps)
Onze del Reus FC Reddis
Dani Parra (P), Alberto Benito, Pol Fernández, Lluis Recasens, Andy Alarcón, Sergi Casals, Xavi Jaime, Sandro Toscano, Ramon Folch, Miquel Ustrell i Ricardo Vaz.
Banqueta visitant plena de talent
Remiro (ps), Fraga (ps), Gorrotxa, Aritz, Barrenetxea, Guedes, Take Kubo, Sadiq, Carlos Soler , Brais Méndez i Carbonell.
Onze de la Real Sociedad amb reserves
Marrero (P), Sergio Gómez, Jon Martín, Luken Beitia, Odriorzola, Ahien, Marín, Zakharyan, Turrientes, Goti i Carrera.
El partit de Copa del Rei està a punt de començar!
Comença la nit màgica, comença la Copa del Rei. Bé, per als aficionats de l'Estadi Municipal ja fa hores que es festeja. El Reus FC Reddis té una cita amb la història. David contra Goliat. Reus contra una Real Sociedad que ve amb tot.