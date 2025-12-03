Diari Més

Reus FC Reddis

Gol de la Real Sociedad

Escut Reus

Reus FC Reddis

En Directe

0

1

Escut Real Sociedad B

Real Sociedad

Goti (48')

Àrbitre: Juan Martínez Munuera (valencià)
El Reus FCR Real Sociedad,

El Reus FCR Real Sociedad,Diari Més

Arnau Montreal Quesada
Publicat per
Arnau Montreal QuesadaRedactor d'Esports
Tarragona

Creat:

Actualitzat:

No abaixa els braços el Reus

Ricardo Vaz l'agafa dins de l'àrea i busca un company en segona línia, però la defensa de la Real la treu.

Els titulars ho fan

Barrenetxea guanya la banda i posa el centre. Umaq Sadiq la pentina i Goti caça la pilota perduda per posar el 0-1.

Gol de la Real Sociedad

La Real treu titulars a l'inici del segon temps

Barrenetxea, Sadiq i Elustondo han entrat per Zakharian, Sergio Gómez i Beitia.

Descans

Aguanta el Reus i planta cara. Més Reus que Real Sociedad al primer temps.

Casals!

Intercepta Casals un tir de Benito, però Marrero atrapa.

Reus reconeixible

Valent, tocant i, en definitiva, jugant com sempre el Reus. No hi ha por.

Targeta groga per a la Real

La veu Marín.

L'ha tingut Alarcón!

Córner que posa Jaime al punt de penal. Surt del no-res Alarcón per posar la cama, però el xut forçat surt fora!

S'enverina!

Centre-xut de Benito que rebota i gairebé es cola a la porteria.

Atura Parra!

Centre lateral al primer pal que remata Carrera a boca de canó, però Dani Parra es fa gegant i evita el gol.

Pocs moviments

Partit controlat del Reus. Sense perill a cap de les àrees.

Alarcón controla

Pilota en profunditat per al davanter Carrera que Alarcón atura a la perfecció.

Màgia de Vaz

El 10 del Reus surt de la pressió amb dues sotanes i l'atac acaba a l'àrea rival, però sense perill.

No serà fàcil

Centre lateral que treu la defensa del Reus.

Moment de la Real

Toca i controla un conjunt visitant que vol imposar el seu talent. Però el Reus no s'arronsa.

Targeta groga per a la banqueta del Reus

La veu Marc Carrasco per protestar. S'emprenya l'estadi.

La Real Sociedad vol entrar al partit

El Reus ha sortit endollat i domina la possessió, però la Real, poc a poc, va creixent.

Falta per al Reus. Centre assegurat

Falla Marrero en la sortida de la pilota i la Real fa falta quan el Reus surt disparat. Centre de Casals massa passat que acaba a les mans del porter.

Primer córner i eufòria

Centre al segon pal, però el remat surt fora. L'afició del Reus ho dona tot.

Comença el partit!

Mou la pilota el Reus.

El Reus amb tot

Línia de cinc habitual de Marc Carrasco amb l'aparició sorpresa de Xavi Jaime a la titularitat. El capità té molèsties, però aquest no és un partit per reservar-se, és un partit per fer història i més per un jugador que ha crescut amb el projecte des de Segona Catalana.

Es reserva les estrelles la Real Sociedad

Pocs titulars habituals a l'onze de Sergio Francisco. Només Sergio Gómez és habitual com a titular. Els grans perills estan a la banqueta amb Barrenetxea, Take Kubo i Umaq Sadiq entre altres. 

Rebuda com mai de l'afició del Reus

Com uns herois han arribat els jugadors del Reus a l'Estadi.

Banqueta del Reus

Pepo Campanera (ps), Marc Grau, Josep Ramon Sardà, Fran Carbia, Raul Ronda, Aitor Serrano, Joan Torrents, Dani Homet, Raul Melo, Pol Fernández i Pacheco (ps)

Onze del Reus FC Reddis

Dani Parra (P), Alberto Benito, Pol Fernández, Lluis Recasens, Andy Alarcón, Sergi Casals, Xavi Jaime, Sandro Toscano, Ramon Folch, Miquel Ustrell i Ricardo Vaz.

Banqueta visitant plena de talent

Remiro (ps), Fraga (ps), Gorrotxa, Aritz, Barrenetxea, Guedes, Take Kubo, Sadiq, Carlos Soler , Brais Méndez i Carbonell.

Onze de la Real Sociedad amb reserves

Marrero (P), Sergio Gómez, Jon Martín, Luken Beitia, Odriorzola, Ahien, Marín, Zakharyan, Turrientes, Goti i Carrera.

El partit de Copa del Rei està a punt de començar!

Comença la nit màgica, comença la Copa del Rei. Bé, per als aficionats de l'Estadi Municipal ja fa hores que es festeja. El Reus FC Reddis té una cita amb la història. David contra Goliat. Reus contra una Real Sociedad que ve amb tot.

tracking