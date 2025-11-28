Futbol
El Reus evita pensar en la Copa i se centra en els tres punts a la lliga
Marc Carrasco fa valer la mentalitat fèrria del partit a partit per treure del cap les distraccions a la plantilla
El Reus FC Reddis té en una setmana un dels partits més importants de la temporada contra la Real Sociedad a la Copa del Rei. Jugar contra un Primera Divisió atrau totes les mirades i més quan l’Estadi Municipal es vestirà de gala omplint-se de gom a gom. Abans, però, toca jugar l’encontre més crucial del curs al camp del cuer, el Porreres.
«Ara mateix la Copa del Rei em queda molt lluny. Només penso en el partit contra el Porreres, en com l’he de preparar per guanyar-lo», destacava el tècnic Marc Carrasco en el postpartit contra el Barbastro. Des de l’inici de l’escalada a Segona Federació, ascens rere ascens, no s’ha pogut treure al tècnic roig-i-negre un altre objectiu que no fos guanyar el següent partit. Carrasco ha impregnat la mentalitat fèrria de partit a partit al seu grup durant anys com una de les claus del seu èxit. Aquesta fórmula ha funcionat a la perfecció i, ara, té la prova de foc ideal.
Més enllà dels cants de sirenes de la Copa del Rei, el Reus sí que té un duel clau a la lliga. Després de les derrotes contra el Porreres i l’SD Ibiza, els roig-i-negres van tornar a sumar a casa amb un empat contra el Barbastro. Aquell partit, però, va ser difícil d’empassar tant pels aficionats com per l’equip reusenc, que busca tornar a sumar de tres per tallar la dinàmica negativa de resultats en sec. Per fer-ho, hauran de vèncer el Porreres, el cuer de la categoria, aquest diumenge.
El conjunt balear s’estrena a la categoria i, tot i que ser el fanalet vermell sembla que sigui fàcil de batre, només dos equips han sumat els tres punts a Ses Forques. El més recent va ser el Castellón B i, l’altre, el Barbastro. Rivals de més entitat, com la UE Sant Andreu, van acabar pecant l’excés de confiança amb una derrota.
La necessitat també és un factor clau per a un conjunt balear que ha partit canvis. Fa un mes, Jaume Mut va entrar a la banqueta per substituir a Miquel Soler en una roda de premsa de presentació on el president balear insistia a assolir quelcom més que salvar-se.
Recuperar efectius
El Reus també respira perquè recupera pólvora. Dani Homet i Ricardo Vaz són les novetats d’un equip que comença a veure la llum després de patir una crisi de baixes. El portuguès torna a estar disponible després de complir el seu partit de sanció, mentre que Homet ho fa un mes després de patir una lesió contra l’Europa a la Copa del Rei. Els roig-i-negres recuperen dos soldats a l’atac que donaran més descans a una demarcació que ha estat especialment afectada.
A la infermeria encara hi ha jugadors, Xavi Molina i Xavi Jaime continuen el seu procés de recuperació mentre que Marc Carrasco es prepara per suplir les baixes amb la versatilitat dels seus jugadors.
De moment, el Reus manté la concentració per tornar al camí de la victòria diumenge a les 12 hores. Després ja hi haurà temps per començar a somiar amb la Copa.