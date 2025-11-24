Futbol
La Liga Genuine omple Salou de futbol i valors en la seva vuitena edició
Durant aquests dies es van disputar 75 partits en 8 camps de joc amb més de 1.000 futbolistes i tècnics
La primera fase de La Liga Genuine s'ha celebrat aquest cap de setmana amb el Nàstic de Tarragona com a club amfitrió al Mediterranean Sports Hub (Fútbol Salou Sports Centre). Durant aquests dies es van disputar 75 partits en 8 camps de joc amb més de 1.000 futbolistes i tècnics arribats de més de 30 províncies de 15 comunitats autònomes.
Els equips estan dividits en tres grups de competició aquesta temporada, competint tant en classificacions esportives com de Fair Play LALIGA. El lema de la competició és «compartir abans que competir».
La segona fase se celebrarà Paterna (València) i a Cadis 31 gener-1 febrer 2026, la tercera fase: Vila-real (5-6 abril) i Burgos (10-11 maig) + Granada (25-26 abril) i la 4a fase la Gran Final serà a Bilbao. És un projecte pioner en inclusió social al món del futbol, impulsat per LaLiga, a través de la seva Fundació.