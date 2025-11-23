Reus
El Reus FC Reddis cau en el parany del Barbastro i suma un punt amarg
Duel amb molta lluita i poques ocasions que els roig-i-negres han pogut perdre
El Reus FC Reddis s'ha conformat avui amb un empat amarg contra el Barbastro. El conjunt roig-i-negre ha caigut en el parany dels aragonesos i va viure un duel que semblava escrit per un guionista de l’equip rival: molts xocs, faltes, poc joc i ocasions. Amb tot, els de Marc Carrasco han pogut guanyar i perdre perquè en els darrers cinc minuts del partit Aitor Serrano ha errat un mà a mà davant Troya i Aarón Fernández n'ha fallat una idèntica.
Els reusencs s'han trobat un Barbastro preparat per a la batalla. El conjunt aragonès, lluitant per la salvació, ha excavat les seves trinxeres amb una defensa de cinc i una altra línia al mig del camp per impedir cap avanç rival.
El resultat del xoc d’iniciatives ha acabat amb un domini inicial dels aragonesos. Amb la pilota, el Barbastro han mostrat les seves carències. Ha acumulat la possessió i les passades, sí, però no tenia idees per progressar cap a la porteria de Pacheco. El Reus, en canvi, poc a poc les ha tingut i totes les ocasions han arribat per la banda dreta. Alberto Benito ha tornat amb força i, de la mà de Fran Carbia, ha trobat les úniques escletxes possibles al mur visitant. Tot el que fos futbol previsible i pilotes en llarg era comoditat per al Barbastro, així que la forma de fer mal ha estat trobar l’esquena del rival. Així ha arribat la jugada més clara de la primera meitat. Fran Carbia ha fet valer la seva velocitat i picardia per caçar una pilota filtrada dins de l’àrea, però no ha estat precís en el remat i Troya l'ha desviat.
El partit ha mort amb el marcador igualat al descans i s'ha engegat un compte enrere sobre els roig-i-negres. El que esperava a la segona meitat era un joc més difícil de pair per a l’espectador. El Barbastro sabia que el cronòmetre jugava al seu favor i, esgarrapant minuts en cada jugada i sumant contundència en els duels, ha aconseguit el seu objectiu: impacientar l’afició de l’Estadi Municipal i també als jugadors.
La precipitació ha vingut de la mà de la imprecisió i les passades en llarg. Cada pilota rifada a l’aire era una petita victòria per a un Barbastro que estava ben còmode contra un Reus que havia fet més d’un pas enrere. Llavors s'han notat els efectes secundaris de la crisi de lesions. Els jugadors perdien energia, però no hi havia moltes alternatives a la banqueta.
En els darrers cinc minuts s'ha endollat el partit. Després d’un futbol amb un ritme baix, tots dos equips han tingut una ocasió clara per emportar-se el duel. Aitor Serrano ha pescat una pilota per plantar-se sol davant Troya, però el davanter ha errat en la definició i la pilota s'ha estavellat en el porter. Per la part del Barbastro, Aarón Fernández ha guanyat l’esquena de la defensa reusenca i, en el seu mà a mà, ha estat Pacheco qui l'ha desviat a córner. No hi ha hagut temps per més i el duel ha acabat amb un 0-0 que semblava dictat des que l’àrbitre va xiular l’inici.
Marc Carrasco: «Trec la lectura positiva de sumar la porteria a zero i d’haver dominat»
Una de les novetats tàctiques va ser veure Lluis Recasens com a pivot al mig del camp, una alternativa que Carrasco apuntava que «teníem la sensació que les virtuts del rival eren les transicions i amb Recasens de pivot els podíem frenar». Finalment, el tècnic no es va excusar amb les múltiples baixes de l’equip: «No tenir tants jugadors condiciona, però no em queixaré i no ho utilitzaré com a excusa, ens hem d’adaptar». El pròxim duel del Reus serà diumenge al camp del Porreres, el cuer de la categoria.