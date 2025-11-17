Primera Federació
Beto Company té nou equip i serà rival del Nàstic
El vallenc dirigirà l'Hércules en substitució de Rubén Torrecilla i tindrà la tasca d'assolir, de nou, l'ascens
Beto Company ja té nou equip i serà rival del Nàstic de Tarragona aquesta temporada. El vallenc ha fitxat oficialment per l'Hércules d'Alicante i agafa el relleu de Rubén Torrecilla, que va ser acomiadat aquest dilluns després de la derrota contra l'Eldense.
El ball de banquetes de la Primera Federació ja ha començat i, com el Nàstic, l'equip alacantí també ha apostat per sang nova per poder assolir l'ascens de categoria. L'Hércules és un dels equips cridats a lluitar per la part alta de la classificació i, durant aquest curs, mai ha arribat a tocar la zona de play-off, més aviat ha lluitat per sortir del descens. El darrer cap de setmana van caure per 2-0 contra un Eldense que jugava amb un home menys, fet que ha condemnat a Torrecilla.
El vallenc Beto Company arriba ara amb el mateix objectiu que la temporada passada a l'Andorra. Llavors va encetar com a segon entrenador de Ferran Costa, però, després que aquest fos destituït, va substituir-lo com a entrenador interí, fins que va convèncer a Gerard Piqué per fer el salt definitiu com a primer entrenador.
Amb Company a la banqueta, l'Andorra va créixer i evolucionar fins a esdevenir un dels equips més temibles de la categoria. De fet, en cas d'haver-se allargat una mica més la lliga, hauria acabat en primera posició. Amb tot, l'equip de Beto va assolir l'ascens mitjançant el play-off, deixant fora a Ibiza i Ponferradina en la primera experiència com a primer entrenador.
L'ascens, però, no va ser suficient perquè l'Andorra el renovés a la pròxima temporada i, fins ara, ha estat sense equip. Ara, té l'oportunitat de mostrar-se de nou a la banqueta de l'Hércules. De fet, l'equip alacantí és el pròxim rival del Nàstic al Nou Estadi, el 30 de novembre a les 16 hores. A més, també serà el darrer rival de la lliga, en una última jornada al Rico Pérez que a punta a ser tota una final.