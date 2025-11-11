Reus FC Reddis
La Real Sociedad, pròxim rival del Reus a la Copa del Rei
Estrelles de la selecció espanyola com Mikel Oyarzabal visitaran l'Estadi Municipal del 2 al 4 de desembre
La Real Sociedad serà el pròxim rival del Reus FC Reddis a la Copa del Rei. L'equip de Marc Carrasco s'anava a enfrontar contra un equip de Primera Divisió i el premi ha sigut gros amb l'arribada d'un dels històrics de la categoria. El club basc visitarà l'Estadi Municipal entre el 2 i 4 de desembre amb una hora per confirmar.
Festa grossa a Reus amb l'arribada d'un equip majúscul, tot un repte i premi per als roig-i-negres. El jugador més destacat dels bascs és el golejador de la selecció espanyola Mikel Oyarzabal, però també compten amb jugadors destacats com Takefusa Kubo, Ander Barrenetxea, el porter Álex Remiro i el defensor Igor Zubeldia.
En ser equip d'inferior categoria, el duel es disputarà a l'Estadi Municipal a partit únic i l'objectiu dels reusencs no és un altre que allargar el somni batent a tot un Primera Divisió, de la mateixa manera que ja ho van fer contra l'Europa.
La gesta aconseguida als penals els va permetre l'entrada a la segona ronda de la Copa del Rei. Ara, en cas de passar contra la Real Sociedad, accediran als setzens de final on esperen el FC Barcelona, el Real Madrid, l'Atlético de Madrid i l'Athletic Club.