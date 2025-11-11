Reus FC Reddis
La llista dels maldecaps: el Reus FCR perd sis jugadors entre lesions i sancions
El conjunt roig-i-negre continua sense fer net a la infermeria i obligarà a la inventiva a Marc Carrasco en el pròxim duel
Si d’una cosa es va lamentar el tècnic del Reus Marc Carrasco més que la derrota contra el Poblense va ser l’expulsió final de Miquel Ustrell. El conjunt roig-i-negre va perdre el liderat, tot i que en aquestes alçades és més que anecdòtic. El que sí que porta més d’un maldecap és que, sumant lesions i sancions, Carrasco perdrà sis homes de cara al duel d’aquest cap de setmana al camp de l’Ibiza Islas Pitiusas.
Al final del duel contra el Poblense, la tensió viscuda durant el partit es va desfermar en forma d’una tangana que va sortir amb Miquel Ustrell expulsat. «Aquestes són les situacions que hem d’evitar. Sé que en el camp la frustració t’envaeix i és incontrolable, però en la situació actual ens fa molt de mal», va destacar en el postpartit Marc Carrasco. Malgrat el ball de targetes, l’acta arbitral només castiga amb l’expulsió a un jugador roig-i-negre, però per al pròxim partit Carrasco també en perd un altre. Andy Alarcón va veure la cinquena targeta groga i tampoc estarà disponible per aquest cap de setmana.
Aquestes dues baixes se sumen a la llista dels maldecaps de Marc Carrasco que també veu com aquesta temporada no fa net a la infermeria. Xavi Molina fa més d’un mes que està fora de combat i sembla que s’allargarà uns quants més, mentre que Dani Homet també està en el procés de recuperació d’una lesió que va patir a la Copa del Rei. A la llista se sumen dos jugadors que són una incògnita. Tant Fran Carbia com Alberto Benito es van perdre el duel del darrer cap de setmana per molèsties i també són dubte de cara al duel de diumenge.
En defensa, el Reus ha mostrat les seves alternatives amb Pol Fernández Serra i Pol Fernández Morales donant suport a un Lluis Recasens que ha fet un pas endavant. En atac, però, es nota més l’absència dels puntes deixant Joan Torrents com l’únic disponible i Aitor Serrano com l’únic recurs.
Davant l’adversitat, Marc Carrasco es va mantenir ferm. «Preparar el partit contra l’Ibiza serà difícil, però estic convençut que ens aixecarem», va apuntar. A més, va afegir que «de desgast i baixes en tenen tots els equips de la categoria, no és cap excusa».
Aquest cap de setmana el conjunt roig-i-negre tornarà a la lliga per enfrontar-se a l’Ibiza Islas Pitiusas, però a l’horitzó es presenta un calendari exigent amb partits intersetmanals. El pròxim dimecres, el Reus haurà de jugar la Copa Catalunya contra el NSA Camp Joliu de Primera Catalana, un partit més per carregar les cames del planter reusenc. «Primer pensem en l’Ibiza i després a la Copa Catalunya. Tot i que puc dir que potser dono entrada a jugadors del juvenil que estan entrenant amb nosaltres i penso que s’ho mereixen. Això sí, primer toca l’Ibiza».