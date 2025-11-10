Reus FC Reddis
El Reus jugarà contra un Primera a la Copa del Rei
Celta, Real Sociedad, Alavés, Osasuna, Mallorca, Espanyol i Girona són els possibles candidats
El Reus FC Reddis ja sap quins són els seus possibles rivals a la segona ronda de la Copa del Rei i ben segur que a l'Estadi Municipal de Reus hi jugarà un equip de Primera Divisió. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha mostrat els dos grups de proximitat geogràfica que limitaran el sorteig que tindrà lloc demà a les 13 hores i al Reus només pot enfrontar-se contra l'elit.
Concretament, el Reus està en el grup 1, enquadrat amb els grups del nord. En aquest grup hi ha el campió de la Copa Federación, l'Ourense i el Portugalete de Tercera Federació, que tenen prioritat en el sorteig. Posteriorment, hi ha cinc equips de Segona Federació: l'Ebro, la UE Sant Andreu, l'Atlètic Balears, el Numància i el Reus FC Reddis. Aquests s'enfrontaran contra els rivals de màxima categoria, els de Primera Divisió i, casualment, hi ha set equips de l'elit del futbol espanyol al bombo, fet que fa que, obligatòriament, un d'ells visiti l'Estadi Municipal del 2 al 4 de desembre.
Els possibles rivals del Reus són: l'RCD Espanyol, Girona FC, RCD Mallorca, CA Osasuna, Deportivo Alavés, Real Sociedad i Celta de Vigo, tots rivals del nord de la península. D'altra banda, els andalusos, valencians i madrilenys estan en el grup del sud.
El Reus, en ser equip d'inferior categoria, jugarà com a local contra un d'aquests grans equips. A la primera ronda, els roig-i-negres ja van aconseguir la gesta eliminant als penals a l'Europa de Primera Federació.
Sigui com sigui, el rival del Reus se sabrà aquest dimarts a partir de les 13 hores quan es fa el sorteig oficial a la Ciutat del Futbol.