Reus FC Reddis
El Reus ensopega contra la força del Poblense (1-2)
La superioritat en la pilota aturada dels balears i unes errades a l'inici del segon temps va condemnar l'equip reusenc
La pilota aturada mana. El Poblense va assaltar l’Estadi Municipal per vèncer al Reus FC Reddis amb la seva especialitat. El conjunt roig-i-negre va acabar reaccionant a un inici gris i amb errades, però no van poder corregir un tram final de la primera part i inici de la segona contra un equip mallorquí que es va defensar amb tot.
Era el duel esperat de la jornada. Primer contra segon classificat. En aquest xoc d’estils, l’equip malloquí va avisar de la seva especialitat ben aviat: les jugades a pilota aturada. Amb la pilota en la cantonada, tots els jugadors del Poblense es van situar fora de l’àrea davant una atònita defensa roig-i-negre que buscava tancar la zona. Amb la pilota a l’aire, tots els de groc van entrar de cop per pentinar al primer pal i servir una ocasió al davanter Penyafort que no va aprofitar.
El Reus se’n va sortir bé de l’ensurt. Els de Carrasco va assolir el domini de la pilota contra un equip mallorquí que tampoc volia pressionar més del necessari.
La primera del Reus no va trigar a arribar. Ramon Folch es va barallar amb la seva marca en un córner i va guanyar la partida caçant el centre amb el peu. El porter del Poblense, Sabater, va estar atent i es va llançar com un gat per aturar l’ocasió.
Els dos equips es van igualar i el partit semblava que penjava d’un fil. El Reus dominava, però era incapaç de progressar a la zona de tres quarts i un Poblense que generava, sobretot a pilota aturada.
Quan semblava que el partit anava a morir al descans amb l’empat al marcador, unes mans de Casals van brindar una última ocasió al Poblense. Falta lateral i oportunitat de mostrar l’especialitat a pilota aturada. El centre cap al primer pal i allà va entrar com un camió Payeras per rematar contra el pal i marcar el 0-1.
A la represa el Reus va sortir fred. En la primera jugada, el Poblense va tornar a quedar-se a un pam en una pilota aturada- Tot seguit, una centrada lateral la va empènyer la defensa reusenca cap al fons de la xarxa per fer la ferida més gran.
Les coses no sortien, i sigui per ensopegades o pèrdues innecessàries, semblava que estava més a prop el 0-3 que la remuntada. Però Marc Carrasco ho va arreglar.
El tècnic va moure la banqueta i, amb els minuts, l’equip va millorar. La necessitat roig-i-negra es va imposar i l’Estadi va estar amb ells. Poc a poc, el perill s’incrementava a l’àrea visitant, fins que va arribar el premi. Ricardo Vaz va caçar una centrada lateral per marcar l’1-2. La linier va anul·lar la diana en primera instància, però l’àrbitre va corregir la decisió per donar un gol que va donar ales a l’equip.
L’Estadi Municipal va embogir i l’equip va créixer amb ells. Fins a l’últim minut, el Reus va arraconar al Poblense. Aquesta vegada el premi no va arribar, però l’Estadi va sortir orgullós d’un equip que va lluitar fins que el partit va morir.