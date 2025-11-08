Diari Més

Segueix en directe el Real Murcia-Gimnàstic

Cristóbal Parralo debuta com a nou entrenador grana al camp d'un equip murcià en hores baixes

L'estadi està llest pel partit

El Nàstic la torna a tenir

Una nova centrada de Jardí gairebé acaba en el tercer gol dels tarragonins

Cedric, massa lent

El davanter rep una bona pilota a l'espai, però és massa lent i no pot rematar a porteria. Mal partit de Cedric, de moment.

Eficàcia de cara a porta

Els dos equips han aprofitat les poques ocasions de gols que han generat. No domina ningú la pilota.

Gol del Nàstic

Centrada de Jardí i Morgado s'eleva per sobre de tots i marca. Reacció de mèrit dels grana.

Errors imperdonables

La mena d'erros defensius del Nàstic no es poden perdonar. I no es poden imputar a l'entrenador de torn. La plantilla ha de donar molt més. 

Golàs del Murcia

El Nàstic no ha arrencat bé la segona part. Centrada que la defensa no rebutja bé i Bustos remata de xilena a la xarxa. Golàs.

Entra Alex Jiménez i surt Kaptoum

Parralo mou aviat l'equip i fa un canvi ofensiu.

Arrenca la segona part

El Nàstic, obligat a anar a l'atac

Descans

Arriba el descans a l'Enrique Roca amb massa minuts sense cap ocasió clara pel Nàstic. El marcador pot ser injust, però falten idees en atac. Els grana s'han de refer i ser molt més agressius.

Centrades sense rematada

El Nàstic ataca amb paciència, però les ofensives acaben amb centrades laterals sense rematada. Cedric ha d'aportar molt més.

Targeta per Jaume Jardí

El reusenc rep la groga per agafar un rival després de perdre la pilota.

Del control a la bogeria

Els dos gols han arribat quan el partit estava força controlat. El Nàstic recupera la pilota i haurà de donar un pas endavant per capgirar el marcador.

Segon gol del Murcia

Els locals capgiren en dos minuts el partit. Una transició ràpida acaba amb una pilota filtrada per Flakus. Alba no arriba a temps, el davanter la col·loca i Rebollo no la pot parar. El Nàstic ha de reaccionar.

Gol del Murcia

La primera jugada ben trenada pel Murcia acaba en gol. Després de diverses combinacions, una centrada lateral la remata Pedro Benito i iguala el partit.

Filó per la banda dreta

Camus i Pau Martínez troben molts espais per la seva banda davant una defensa murciana mal col·locada

Targeta groga per Alba

El central ha rebut l'amonestació per una falta en una transició ràpida dels murcians.

La defensa grana, ben plantada

El Murcia no vol regalar pilotes, però tampoc troba forats a la defensa grana.

Nova recuperació perillosa

El Nàstic torna a robar la pilota en l'inici de jugada del Murcia i la jugada acaba amb un xut desviat de Kaptoum.

La pressió dona els seus fruits

El Nàstic ha anat a mossegar a dalt des d'inici i en la pressió ha aconseguit el penal.

Gol del Nàstic!

Jaume Jardí ajusta perfectament el penal i avança els grana

Penal a favor del Nàstic

Montalvo roba una pilota a l'àrea dels murcians i rep una falta clara.

Intensitat d'inici

L'encontre comença amb més pilota pel Murcia i una defensa intensa del Nàstic

Arrenca el partit!

El Nàstic, a l'assalt de l'Enrique Roca un cop més

Ull viu amb Flakus

La gran referència a l'atac dels murcians és el davanter Flakus. L'atacant eslovè ja ha anotat quatre gols aquesta temporada i ve de marcar dos gols contra el filial del Betis. La defensa del Nàstic haurà de marcar-lo de prop.

El primer onze de Parralo

El primer onze del tècnic andalús no deixa grans sorpreses. Aposta per la defensa de les últimes jornades, amb la parella de centrals habitual i Moi Delgado i Camus consolidats als laterals. Amb Baselga que continua lesionat, el Nàstic només pot jugar amb un punta com Cedric. El que més crida l'atenció és l'aposta per Pau M., que no ha arrencat la temporada en un bon nivell. 

Banqueta del Murcia

C. Romero, A. Schalk, P. León, David Vicente, Cadorini, JC Real, Sekoli, Jorge, Izan Segura, Manu Lara i Saba

Onze del Murcia

Gazzaniga; Jorge Mier, Carmona, A. González i Antonio David; Isi Gómez, Héctor P. i Ekain; Pedro Benito, Flakus i Bustos

Banqueta del Nàstic

T. Fuidias,  Mángel, A. Jiménez, Almpanis, F. Torres, Juanda, Santos, E. Pujol i Álvaro G.

Onze del Nàstic

Dani Rebollo; S.Camus, Alba, Morgado i Moi Delgado; Kaptoum, Óscar Sanz i Montalvo; Pau M., Jaume Jardí i Cedric

Xiula l'àrbitre de Zubieta

El matx d'avui el xiularà l'àrbitre malagueny Abraham Domínguez Cervantes. Ell va ser l'encarregat d'impartir justícia en la tornada de la final del play-off d'ascens la temporada passada entre la Reial Societat B i el Nàstic. Una actuació que va indignar l'afició tarragonina.

El Murcia busca la revenja

Murcia i Nàstic es tornen a veure les cares després de la semifinal del play-off d'ascens la temporada passada. Els tarragonins van guanyar per 0-1 a la Nueva Condomina i van passar a la final. 

Un rival en hores baixes

El Nàstic visita avui l'Enrique Roca d'un Real Murcia que ha arrencat molt malament la lliga. Penúltim a la classificació, només ha aconseguit dues victòries i la directiva va cessar l'entrenador Joseba Etxeberria. Tot i això, els murcians venen de guanyar al camp del Betis Deportivo i esperen poder sumar una segona victòria consecutiva davant la seva parròquia. Adrián Colunga és, ara per ara, el tècnic del Murcia.

El primer partit d'una nova era

El Gimnàstic de Tarragona afronta aquesta nit el primer partit de la nova era de Cristóbal Parralo com a entrenador grana. L'equip arriba a Múrcia després de la destitució de Luis César i  d'una mala dinàmica de joc i resultats. L'afició reclama un pas endavant i espera una millora amb Parralo al capdavant del Nàstic. 

