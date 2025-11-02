Reus FC Reddis
La festa del Reus no s'atura (4-0)
Els de Marc Carrasco van golejar a l'Atlètic Balears per completar una setmana per al record
La festa no s'acaba a la capital del Baix Camp. El Reus FC Reddis va golejar l’Atlètic Balears per 4-0 per tancar una setmana per al record. Els roig-i-negres van aprofitar les seves cartes per desactivar a un rival amb inferioritat numèrica durant tot el partit. El capità Xavi Jaime es va encarregar de solucionar el duel i Serrano i Vaz van culminar la golejada.
Tocava canviar el xip. Després de la festa de la copa, tocava tornar a tocar terra a la lliga contra un rival imponent com l’Atlètic Balears. Els illencs s’havien carregat al Nàstic uns dies abans i es presentaven com una gran amenaça. Amb tot, la tensió es va reduir ben aviat.
En la primera aproximació del partit Ricardo Vaz, murri, va caure en sentir contacte de Jaume Pol just quan anava a quedar-se sol davant del porter. L’àrbitre no va tenir cap mena de dubte i, al minut 5 de partit, va expulsar amb vermella directa al central del Balears. El gegant estava tocat, però no volia abaixar els braços.
Amb un home menys l’Atlètic Balears va donar guerra. Primera amb un xut des de fora de l’àrea de Jofre i una centrada lateral que va anar directament a fora. Sigui pel cansament acumulat, la relaxació per veure’s amb superioritat o una combinació de totes dues, l’equip roig-i-negre es veia imprecís al mig i la sortida de la pilota.
En atac, però, el Reus demostrava que, si premia una mica l’accelerador, el Balears patia. Recupera la pilota el conjunt roig-i.-negre dins de l’àrea rival i, Xavi Jaime, no va fallar per enviar la pilota al fons de la xarxa.
La festa s’allargava a l’atac, així com les imprecisions al darrere. Folch va perdre una pilota al mig del camp que va donar ales al golejador Tovar. El davanter del Balears es va plantar davant Pacheco, però el porter del Reus va aguantar la pressió i es va fer enorme. En el mà a mà, Tovar va ajustar massa la pilota per sota i aquesta va anar directament al pal. Tot seguit, una nova pèrdua va ocasionar una altra jugada de perill que, per sort, la defensa reusenca va desviar directament a córner.
Tot i jugar amb un home menys, la potència ofensiva del Balears estava intacta i no perdonaria cap error d’un Reus que es mostrava poc concentrat sobre el camp. Així ho va veure el tècnic Marc Carrasco que, amb ràbia, no parava de donar indicacions al seu equip sense parar. El Balears ho intentava amb una volea de Castell massa desviada contra un Reus poc present en atac, però amb la sensació constant que, amb una mica més de gas, el perill arribava. Així ho va demostrar amb una passada a l’esquena de la defensa que Alberto Benito va aprofitar, però que Vaz va perdre. Abans del descans, Carrasco va injectar als seus la intensitat necessària per mantenir-se concentrats i tancar la primera meitat sense perill.
A la represa, la necessitat del Balears va brindar una ocasió de perill més, amb una centrada lateral des de dins de l’àrea que, per sort, es va passejar per la petita sense que ningú rematés. El Reus no estava fora del partit ni molt menys i ho va demostrar aprofitant a la perfecció una falta perillosa al vèrtex de l’àrea. L’estratègia i la picardia van triomfar. Xavi Jaime va enviar la centrada enverinada per sota i Carbia, en veure la jugada, va obrir les cames per deixar-la passar. La pilota s’enverinava i s’enverinava i el porter no la va veure fins que no hi era al fons de la xarxa i Xavi Jaime, de nou, va donar més que tranquil·litat als reusencs.
Amb el 2-0 en el marcador i amb més armes a l’atac amb l’entrada de Serrano i Torrents, el Reus es va desfermar. Les imprecisions es van acabar i, amb el comandant Toscano, els de Carrasco vam fer un pas endavant i van completar una jugada exquisida amb la pilota que va acabar a la porteria rival.
La superioritat reusenca es va fer notar i, ara, era el Reus qui perdonava el gol. La va tenir primer amb una jugada creada entre Serrano, Vaz i Folch, que va enviar la pilota per sobre de la porteria rival, i després amb un xut ajustat de Ricardo Vaz que el porter Pablo García va aturar amb comoditat.
Amb el pas dels minuts, tocava gestionar energies i la necessitat vistent va donar la pilota per buscar la reacció. Amb tot, quan aquesta arribava a l’àrea roig-i-negra, allà estava Lluis Recasens preparat per refusar-ho tot. Sorgiria una nova oportunitat per al tercer i aquest va arribar amb el de sempre. Una pilota perduda va engegar un contraatac de llibre per al mag de Reus. En el mà a mà, Vaz va sentenciar el duel amb la seva màgia i Aitor Serrano, amb un golàs, va culminar la golejada perquè la festa continuï a la capital del Baix Camp.