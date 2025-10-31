Esports
El Reus, de l’èpica i l’eufòria de la celebració al treball pensant en diumenge
Els de Marc Carrasco rebran l’Atlètic Balears, un dels rivals més potents
El Reus FC Reddis no té molt de temps per a l’eufòria. El conjunt de Marc Carrasco va superar dimecres a l’Europa en un partit èpic a l’Estadi Municipal, però el futbol no espera i els roig-i-negres ja es preparen per rebre diumenge a un dels punters de la categoria: l’Atlètic Balears.
El duel de Copa va ser un exercici de resiliència, desgast i orgull per part dels roig-i-negres. Els de Marc Carrasco tenien al davant un rival exigent i van establir un pla de partit adequat per fer mal i aguantar les estocades visitants.
L’atenció estava principalment en la parcel·la defensiva, Pol Fernández Serra, Pol Fernández i Lluis Recasens van fer oblidar les absències de Xavi Molina i Andy Alarcón amb les ajudes dels laterals i també d’una línia de control al mig del camp Sandro Toscano i Ramon Folch.
La contenció va ser adequada, tot i acabar filtrant-se ocasions per la insistència de l’Europa. La màgia de l’atac estava per als de sempre i Aitor Serrano i Ricardo Vaz es van fer notar en l’acció del primer gol. La batalla de trinxeres va començar a partir d’allà, amb un Reus resistint sense concedir i aprofitant els contracops per generar perill.
Amb l’Europa bolcat a l’atac i assolint l’empat a cinc minuts del final, el Reus no es va rendir i va avançar-se a la pròrroga i assolir el passi als penals. Un partit etern que també ho va ser per als jugadors. Xavi Jaime es va desgastar corrent en la pressió i en els duels durant tot l’encontre i, a la segona part de la pròrroga, estava sense gasolina, de la mateixa manera de la resta de l’equip que va tirar de cor per defensar-se.
El premi serà enfrontar-se a la segona ronda contra un equip de Primera Divisió, a més dels 32.000 euros que proporciona la Real Federació Espanyola per al guanyador.
Torna la lliga
Amb l’èpica aconseguida i la celebració eufòrica amb els seus, Marc Carrasco comença a preparar el duel contra l’Atlètic Balears amb la tasca de gestionar un planter que es va desgastar al complet dimecres. Al davant tindrà un rival que també té les cames cansades per la Copa del Rei.
El conjunt balear es va enfrontar ahir al Nàstic de Tarragona i, tres dies després, visitarà el camp reusenc a la lliga. Tots dos equips han de canviar el xip, de l’èpica i la il·lusió d’una competició com la Copa del Rei, al treball i la constància d’una lliga en la qual els dos equips són rivals en el play-off d’ascens.
El conjunt reusenc continuarà amb les baixes de Alarcón, Molina i Alberto Benito, però recuperarà a Ustrell, que va tenir minuts contra l’Europa. Qui s’ha guanyat la batalla a la porteria és Pacheco, després d’aturar els dos penals és l’heroi de l’equip i s’ha assegurat la continuïtat.