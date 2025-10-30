Reus FC Reddis
Suspensió del partit i polèmica: la tanda de penals interminable del Reus-Europa
L'àrbitre Federico Sáiz Villares va aturar l'encontre durant 10 minuts i va canviar de porteria després de tres llançaments
El duel de Copa del Rei entre el Reus FC Reddis i l'Europa es va allargar molt més de l'esperat. Pròrroga i, finalment, els penals van decidir la fortuna roig-i-negra sota la pluja, però aquesta darrera tanda també va ser inusual, perquè es va iniciar i acabar en dues porteries diferents i va ser suspesa durant deu minuts.
Tot va començar al minut 109 de la primera part de la pròrroga. Jordi Cano va marcar el gol de l'empat de l'Europa i la banqueta visitant va celebrar amb eufòria una diana que allargava el partit als penals. Llavors, l'acta arbitral de Federico Sáiz Villares va recollir les incidències apuntant que «després del gol de l'Europa, van llançar des de la grada just al darrere de la banqueta visitant, una ampolla d'aigua de 33cl amb tap i mig plena, no arribant a impactar en cap persona. En aquella zona s'ubicaven espectadors del Reus FC Reddis, identificats per la seva indumentària». Llavors, l'àrbitre va aturar l'encontre durant dos minuts fins que la megafonia del missatge va avisar en dues ocasions a l'afició perquè no llancessin res al terreny de joc. De fet, jugadors de l'Europa, amb Álex Cano al capdavant, van intentar abaixar la tensió demanant disculpes i tranquil·litat.
A la tanda de penals va arribar la discòrdia. Aquests tenien lloc al lateral on s'ubicaven un grup d'aficionats del Reus i, després del tercer penal que Ghailan va errar, l'àrbitre va aturar el joc novament. «El meu assistent em va comunicar que, des de la porteria on s'estaven efectuant els penals, es va llançar al terreny de joc dues llaunes de 33cl, una plena i l'altra buida al terreny de joc. A més, també es va llançar una maça d'un bombo, sense impactar en cap persona». L'àrbitre va aplicar llavors el segon pas del protocol de llançament d'objectes, suspenent el partit durant deu minuts i enviant els dos equips als vestuaris.
La megafonia va tornar a avisar per cessar el llançament d'objectes i, després de deu minuts d'espera, els dos equips van tornar al terreny de joc, però dirigint-se a una porteria diferent. «Ens vam reunir amb capitans i delegats per informar que, per motius de seguretat, es canviaria la porteria en la qual s'estaven realitzant els llançaments de la tanda de penals. Tots dos capitans i delegats van estar conformes», resava l'acta.
Finalment, la tanda es va completar amb Pacheco aturant un nou penal i donant el passi al Reus FC Reddis. D'altra banda, l'entitat queda a l'espera de possibles sancions.