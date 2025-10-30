Reus FC Reddis
Reus-Europa: El somni roig-i-negre continua
Pacheco i Melo van ser els herois als penals en un duel on el Reus va mostrar un exercici d’orgull per doblegar l’Europa
El somni roig-i-negre continua viu a la Copa del Reus. El Reus FC Reddis va doblegar l’Europa a la tanda de penals després d’un exercici d’orgull i resiliència per plantar cara i aguantar l’equip de Primera Federació. Pacheco i Melo van ser els herois als penals i els roig-i-negres passen a la següent ronda.
Més que il·lusió, els jugadors del Reus van sortir convençuts a l’Estadi Municipal. L’Europa arribava amb galons d’equip de superior categoria i, de fet, ho va demostrar aviat. Al minut 2, els escapulats van marcar una jugada d’estratègia. Per sort, el gol va ser invalidat per fora de joc.
Les aproximacions visitants van ser comuns en els primers minuts, els reusencs s’estaven aclimatant al partit La superioritat de l’Europa va desaparèixer amb els minuts. Només regnava el roig-i-negre sobre la gespa i la pressió va tenir els seus fruits. Xavi Jaime va interceptar amb el pit una sortida de pilota del rival. Folch va oxigenar la jugada amb un toc exquisit per aliar-se amb Aitor Serrano. L’extrem, entre tres defensors, va veure el que ningú a l’estadi podia i va filtrar una pilota a l’esquena de la guàrdia visitant. Allà estava Ricardo Vaz, que amb el cor es va estirar per marcar l’1-0 que va fer esclatar l’eufòria l’Estadi.
Tocava posar-se la granota de treball. El conjunt reusenc va sortir al segon temps concentrat amb l’objectiu clar: contenir a un Europa que va fer un pas endavant per necessitat i buscar el contraatac. De fet, així es va poder matar el partit, amb un mà a mà que va errar Dani Homet. Amb el duel viu, va ser el torn de l’Europa.
El conjunt escapulat va treure l’artilleria i, poc a poc, els minuts cada vegada pesaven més sota la pluja constant. Però el Reus no es va rendir i treia aigua com podia.
Poc a poc, la defensa reusenca es va desbordar i Ghailan va aprofitar un refús per engaltar un xut potent i posar l’1-1 que va glaçar l’Estadi. Tocava continuar aguantant i l’orgull del Reus va mantenir l’1-1 al final dels 90 minuts i va deixar el partit a la pròrroga.
Arribava el moment dels herois i va ser quan Carrasco va donar entrada a Josep Ramon Sardà. Havia de ser ell. El davanter que va arribar a l’equip a Segona Catalana, va ser el més llest de la classe, va pressionar i robar una pilota al porter rival a l’àrea petita i va posar un 2-1 que va donar esperança. Però no seria fàcil, perquè, a la segona part de la pròrroga, Jordi Cano va pescar una centrada lateral per glaçar l’estadi.
Sense gasolina i amb més cor que altra cosa, el Reus va aguantar les escomeses finals de l’Europa. El destí es decidiria als penals. Allà van sorgir nous herois. Pacheco va aturar dos penals i Melo va transformar l’últim per permetre al Reus continuar somiant.