Reus FC Reddis
El Reus té una cita amb la història en el retorn de la Copa del Rei
Els roig-i-negres s’enfronten a l’Europa a les 20.30 h amb l’objectiu de continuar somiant en gran
El Reus FC Reddis torna a escriure pàgines de la seva història aquest vespre en el retorn de la Copa del Rei a l’Estadi Municipal. Fa set anys que la ciutat no veia aquesta competicivió i, després de quatre anys de nou projecte, el conjunt de Marc Carrasco afronta avui una nit màgica contra l’Europa a les 20.30 h.
El conjunt d’Aday Benítez serà la primera pedra en el camí del Reus en aquesta competició. Si el conjunt roig-i-negre vol un equip de Primera Divisió a l’Estadi, primer haurà de guanyar el conjunt barceloní. I no serà fàcil perquè l’Europa, com els reusencs, arriba amb el cartell d’equip revelació, però d’una categoria superior. A més, és un rival ferit després de la derrota contra l’Atlético Madrileño del passat cap de setmana.
La Copa sempre és l’oportunitat per als menys habituals per fer-se notar, però el tècnic del Reus Marc Carrasco no creu que aquest sigui el cas de l’Europa. «No espero cap rotació, m’agradaria i entenc que vindran amb el seu onze per emportar-se un partit que serà també exigent per ells», apuntava. Carrasco va definir el seu rival com «un equip exigent en les transicions, que juga un futbol vertical i té l’ADN guanyador en els duels, a més de ser fort a la pilota aturada». En definitiva, «serà un partit amb moltes coses que visualitzar. Ens espera un rival més que exigent».
El Reus arriba al duel amb la fletxa cap amunt. Els reusencs van batre l’Alcoyano per 0-1 i se situen tercers a la classificació, en places de play-off d’ascens a Primera Federació. Això sí, aquest cap de setmana els espera un altre duel exigent contra l’Atlético Baleares, així que el duel d’avui serà tota una prova de gestió de minuts per a una plantilla que, a diferència de l’Europa, no pot tirar de jugadors del filial.
Baixes importants
El Reus no podrà afrontar el repte de l’Europa amb tot el seu arsenal. Marc Carrasco no podrà comptar amb la seva parella de centrals titular. Xavi Molina i Andy Alarcón continuen recuperant-se de les seves lesions i, com el duel contra l’Alcoyano, seran baixa i obligaran a la inventiva al tècnic roig-i-negre. Diumenge, Pol Fernández i Lluis Recasens van ser els escollits de formar el mur roig-i-negre.
Qui també s’afegeix a aquesta llista és Alberto Benito. El lateral dret, un dels jugadors més proactius del Reus, va retirar-se a la mitja part del passat diumenge després de sentir unes molèsties i tampoc estarà disponible. Qui ja té l’alta és Miquel Ustrell, tot i que el migcampista encara no es troba al 100%.
Ambient
El duel d’aquest vespre tindrà un ambient especial. Uns 2.000 aficionats roig-i-negres ja han retirat la seva entrada per veure el partit de Copa del Rei i més de 250 escapulats ompliran la grada visitant. Carrasco, va apuntar que «necessitem que els nostres ens donen suport. L’equip ha demostrat ser millor quan l’afició ens sosté».