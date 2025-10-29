Futbol
Les cent històries de Dani Vidal a Primera Federació
L'extècnic grana va complir el darrer diumenge amb el Real Avilés Industrial cent partits oficials a la categoria
Dani Vidal ja s'ha fet gran. El darrer dissabte, l'extècnic del Nàstic Dani Vidal es va fer centenari a la Primera Federació. Ho va fer amb el Real Avilés Industrial, equip que acaba de pujar a la categoria i és sisè del grup 1 de Primera Federació, igual que el Nàstic. Cent partits que representa cent històries, la majoria viscudes a la banqueta grana.
Vidal va completar la primera història ara fa dos anys a la banqueta del Nàstic. Després d'any i mig d'entrenador assistent, el reusenc va rebre l'oportunitat per agafar les regnes de l'equip de la seva vida, on va entrenar en totes les categories. En aquell triomf contra la Real Sociedad B per 2-0, l'equip va recuperar la seva essència i va iniciar un tram final de curs que va salvar els mobles aquella temporada i va assolir la Copa del Rei.
A partir d'aquell moment, Vidal va continuar escrivint la seva història a la categoria amb el Nàstic, portant-lo a un pas de l'ascens a Segona Divisió, narrant també tragèdies com la viscuda contra el Málaga un funest 22 de juny de 2024. La darrera temporada va portar l'equip al play-off d'ascens, tot i que el seu camí es va acabar a dos partits per al final, sumant 91 partits en total.
Enguany, va fitxar pel Real Avilés Industrial, equip asturià que acaba de pujar a la categoria, i ha complert el centenari en sisena posició, amb un inici similar al del Nàstic.