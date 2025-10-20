Futbol
El Reus ensopega contra el Sant Andreu en quinze minuts per oblidar (1-2)
Els reusencs van dominar, però dues transicions mal defensades van condemnar l’equip
En quinze minuts es va tirar per terra el treball de tot un partit. Després de dominar gran part del duel i avançar-se amb una xilena d’Homet, el Reus FC Reddis va ensopegar contra el Sant Andreu per dos contraatacs mal defensats en un darrer quart d’hora de partit per oblidar. Aquesta també va suposar la primera derrota a casa de la temporada, una esquitxada amb una imatge pobra a les grades per l’absència de les penyes.
El Sant Andreu va sortir amb la intenció de donar un cop d’efecte i vas enxampar els roig-i-negres en fred. Alexis Garcia va provocar les dues aproximacions. La primera va cedir el remat a Mendes per forçar l’aturada de Pacheco i, poc després, enviant la pilota al pal amb un xut creuat.
El partit agafava velocitat a cada minut i el Reus no es va voler fer enrere. De fet, van tenir la primera aviat. En una jugada d’estratègia, Casals va servir en curt i la centrada al segon pal va acabar amb Alarcón enviant la pilota al fons de la xarxa. Això sí, ho va fer amb la bandera del linier aixecada i va ser anul·lat per fora de joc.
Si el partit estava accelerat, aquesta decisió va acabar de prendre la metxa per a dos equips que es van repartir llenya i l’àrbitre va ensenyar quatre grogues en qüestió de cinc minuts.
D’aquesta lluita va sortir vencedor el Reus, que va establir el seu domini i el control de l’atac va ser d’Alberto Benito. El lateral veia els forats on no hi eren i es va encarregar d’executar un parell de centrades que ningú va poder rematar.
Qui va sortir endollat al segon temps va ser el Reus. Després d’una primera part dominada, els roig-i-negres van fer un pas endavant en la parcel·la ofensiva. Dit i fet, al primer minut Casals va penjar una pilota que Homet va rematar a la perfecció per forçar l’aturada d’Iñaki.
La insistència roig-i-negra va tenir premi poc després. Aquesta vegada el centre va ser per la dreta. Benito va veure el forat i Homet, amb una xilena, va marcar un golàs que va encendre el Municipal. El gol va engrescar als locals i, amb Vaz, van tenir una oportunitat més per ampliar distàncies en el marcador, però no es van materialitzar i el Reus ho va acabar pagant.
La necessitat va donar ales a un Sant Andreu que, a la desesperada, aconseguia fer mal al Reus en les transicions per les bandes.
D’una falta en atac del Reus va venir la primera estocada. Garcia va liderar el contracop, Salvans va encarar per la banda i va treure la centrada a l’àrea i Marcos Mendes va arribar des del darrere com un tren per passar per sobre dels defensors del Reus i clavar l’empat en el marcador que va deixar grogui als locals.
De nou en una transició, el Sant Andreu va executar el càstig final en el temps afegit. La jugada va ser idèntica, però aquesta vegada va ser Serrano l’encarregat de fer el cop de cap contra una defensa reusenca castigada per la poca envergadura i posar l’1-2 final.
Carrasco: «He trobat a faltar els que no hi eren a la grada i hem de reflexionar el perquè no hi eren»
En aquesta línia, va afegir que «crec que aquest projecte ha crescut els últims cinc anys definit per la identitat, el fet d’estimar els colors i la proximitat. La proximitat dels jugadors i el grup amb l’afició. No em posicionaré, però sí que dic que no m’agrada la situació de veure l’estadi així, perquè tenia la sensació que a l’equip faltava que l’espitgessin en els moments de necessitat». Pel que fa al partit, Carrasco va lamentar «estar organitzats al darrere, el que no hem pogut guanyar en 75 minuts no pot ser que ho perdem en 15 minuts».