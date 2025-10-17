Futbol
El Sant Andreu de l’exroig-i-negre Natxo González posarà a prova la invencibilitat del Reus com a local
El tècnic que va portar l’antic CF Reus a Segona torna en un duel tacat per la polèmica jornada econòmica
El Reus FC Reddis rep aquest diumenge a les 17 hores un històric a l’Estadi Municipal. El Sant Andreu aterra a Reus amb necessitat de victòries i posarà a prova la fiabilitat dels de Marc Carrasco com a local.
L’equip no és l’únic històric que tornarà, sinó que també ho farà l’extècnic roig-i-negre Natxo González. Qui fou l’entrenador que va portar l’antic CF Reus a Segona, torna a la que va ser casa seva en un partit tacat per la polèmica entre club i afició per la jornada econòmica.
El conjunt quadribarrat no està tenint el seu millor inici de temporada. Els de Natxo González només han assolit dues victòries en sis jornades, fet que els ha portat a ballar en el fil de l’abisme de les posicions de descens. A nivell de joc, encara no es troben còmodes en l’estil marcat. Amb tot, la setmana passada van assolir una victòria a base de coratge i qualitat individual que no va convèncer l’afició del Narcís Sala, però era més que necessària per salvar el projecte actual.
D’aquesta manera, el conjunt barceloní continua amb aquesta necessitat de punts que el situa com un rival més que perillós per als de Marc Carrasco, perquè disposen de jugadors diferencials per oferir més que l’aconseguit fins ara. Daniel Torices lidera la medul·lar quadribarrada, mentre que el perill el porta Max Marcet per la banda. L’extrem de Sabadell va ser un dels principals arguments ofensius del curs passat. Amb 10 gols i 4 assistències, van ajudar a situar l’equip en la lluita per l’ascens a Primera Federació. Finalment, el seu referent és Marcos Mendes, un jugador que ha demostrat tenir olfacte golejador amb 3 gols en 4 partits disputats enguany.
Torna Natxo
Natxo González és un home que se’l recorda amb molta estima a l’Estadi Municipal de Reus. Ara fa deu anys, el basc va liderar l’antic CF Reus en l’històric ascens a Segona Divisió. De fet, va ser un dels tècnics que més temporades va acumular amb 129 partits a les ordres dels reusencs. Ara, arriba discutit a la banqueta del Sant Andreu i una derrota en el Municipal el podria posar en una situació límit.
De festa a protesta
El partit de diumenge està tacat per la polèmica jornada econòmica marcada pel club. Tant socis com no socis hauran de pagar per veure el partit i, així, contribuir a l’economia del club. Aquesta pràctica ja va ser utilitzada per l’entitat el curs passat i va ser anunciat al principi de la temporada.
Les penyes d’animació del Reus van saltar dilluns en senyal de protesta pel que consideren que és «saquejar l’afició». Aquestes consideren que els preus marcats són abusius i no assistiran al partit. El malestar ha estat compartit per l’afició a les xarxes, que argumenten abusiu que arribi després de pagar 35 euros de desplaçament contra el Barça Atlètic i, en dues setmanes, tornar a haver de pagar una nova entrada per veure el duel contra l’Europa del Copa del Rei.
Dilluns, les penyes van fer el comunicat i van posar la pilota a la teulada del club, però tot indica que l’entitat no vol perdre el torcebraç i no cedirà i mantindran els preus sense reduir, deixant a les penyes fora.
Enmig de tota la polèmica hi ha l’equip, que buscarà diumenge la victòria en un Estadi Municipal que es presenta amb un ambient enrarit.