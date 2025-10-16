Nàstic
Óscar Sanz: «Contra els equips més humils hem de proposar més»
El capità grana assegura que «no ens agrada veure dues derrotes a casa» tan aviat i va apuntar que «la plantilla treballa per corregir els errors»
El Nàstic vol passar pàgina de la derrota de l'Alcorcón per afrontar amb il·lusió el duel contra el Tarazona d'aquest diumenge. El capità grana, Óscar Sanz, va destacar en roda de premsa que «no ens agrada veure dues derrotes a casa» tan aviat i va apuntar que «la plantilla treballa per corregir els errors «perquè aquesta xifra es quedi així i puguem sumar tot el possible amb els nostres».
La següent oportunitat és aquest diumenge contra el Tarazona, un dels equips més modestos de la categoria. En els darrers anys, aquest tipus de rivals han posat en dificultats al club grana. Per aquest motiu, Sanz va apuntar que «quan venen equips que aspiren per l’ascens sembla que sonen les alarmes i hem d’estar més preparats. Penso que hem de posar més atenció a partits com el de diumenge contra equips més humils. Haurem de proposar més, perquè són partits que solen costar». El capità grana va reiterar que «tenim un equip espectacular i encara hem de créixer plegats».