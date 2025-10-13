Reus Fc Reddis
Les penyes del Reus FCR no es presentaran en el duel contra el Sant Andreu en senyal de protesta
Aquesta és la seva reacció després que el club anunciés una jornada econòmica en la qual els socis hauran de pagar entrada
Les penyes d'animació del Reus FC Reddis han alçat la veu i han declarat que no assistiran al duel del pròxim diumenge contra el Sant Andreu. Aquesta ha sigut una reacció en senyal de protesta després que l'entitat roig-i-negra designés el partit com una jornada econòmica, en la qual els socis hauran de pagar entrada.
El format de la jornada econòmica no és nou per al Reus FCR. El curs anterior ja la van fer servir per donar suport a l'economia del club i, a l'inici de la temporada, des del club reusenc ja van anunciar que aquesta pràctica es repetiria al llarg d'aquesta temporada. Dit i fet, contra la UE Sant Andreu, un club històric, ha sigut l'escollit per acollir la jornada econòmica. Els socis hauran de pagar 15 euros a tribuna alta, 12,5 euros a tribuna baixa i 10 euros a gol i lateral, mentre que els no socis hauran de pagar 30 euros, 25 euros i 20 euros respectivament, mentre que els visitants tindran a l'entrada a 15 euros.
Aquesta decisió ha causat malestar entre els aficionats roig-i-negres i les penyes han reaccionat en rebel·lia pel que consideren que és «saquejar a l'afició». En un comunicat signat per les quatre penyes –Troopers Reus, Front Reusenc, Sudakas Reus i RedBlacks– han destacat que «hem decidit no assistir a la pròxima trobada com a mostra de descontentament davant el recent cobrament addicional, que se suma a l'abonament anual ja adquirit».
En el comunicat van més enllà i subratllen que «és una manera injusta per als socis i aficionats que, any rere any, demostren compromís i suport incondicional a l'equip». A més van criticar el preu elevat de les entrades apuntant que «creiem que el futbol popular ha de continuar sent accessible i les decisions econòmiques s'han de prendre tenint en compte a l'afició».
Finalment, van tancar el comunicat estenent la mà «per a reflexionar i obrir diàleg que permeti trobar solucions justes per a tots».
Ara, la decisió la té l'entitat roig-i-negra a l'hora d'ajustar els preus a les queixes de l'afició o mantenir la jornada econòmica.