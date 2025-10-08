Xavi Molina, el guerrer que sempre apareix en moments de dificultat del Reus
El de la Canonja va liderar el Reus en la victòria contra l’Andratx marcant el 2-1 i deixant-se la pell en defensa
«Tenim Xavi Molina per estona». Aquestes van ser les paraules del tècnic del Reus FC Reddis Marc Carrasco després de l’èpica victòria contra l’Andratx del darrer dissabte. I amb raó, perquè el central de la Canonja, amb 20 anys de carrera esportiva a les cames, va esdevenir el guerrer que va liderar l’equip quan es va quedar amb un home menys i tocava defensar, i va aparèixer per certificar la victòria en inferioritat numèrica.
Als seus 39 anys i sumant la seva tercera temporada a les files roig-i-negres, continua rendint amb la importància del primer dia. El seu físic privilegiat i la capacitat de lideratge ha permès que Molina no es perdi gairebé ni un sol partit a l’onze titular reusenc i en duels com el de dissabte, queda clar que és incombustible.
Xavi Molina ha viscut mil i una batalles en el món del futbol, i per això va ser ell qui primer va reaccionar. Amb tota la segona meitat al davant i el marcador a favor, tocava defensar contra un rival motivat. Llavors, l’empat va arribar i tocava serrar les dents per salvar un punt. Al costat d’Andy Alarcón, sempre el seu millor escuder, va ser el primer en realitzar esforços per evitar qualsevol acció de perill.
El tècnic Marc Carrasco ho va tenir clar a l’hora de subratllar la feina de Molina: «En els moments de necessitat és quan surt el caràcter dels jugadors i els perfils que ens han de guiar. Xavi té això. Lideratge, saber estar i aconsellar els joves». En aquell moment de necessitat, el guerrer també va aparèixer per salvar l’equip en atac. En la sortida d’un córner, Xavi Molina va alliberar-se de la marca per anotar el 2-1 de l’eufòria a l’Estadi Municipal. Ell mateix es va unir aquesta melodia celebrant amb ràbia, la millor manera de mostrar la seva implicació en el projecte.
Com a bon líder, Molina és el primer en arribar en els entrenaments, el primer en sacrificar-se, el primer en dialogar amb el tècnic, el primer en aconsellar els seus i el primer en acatar el pla de partir a la perfecció i, per aquest motiu, moltes vegades els duels han depès de les seves botes. De fet, contra l’Espanyol B va tenir un paper similar. Va ser un partit mogut i de gols i ell va ser l’encarregat d’obrir la llauna del 3-2 final. El seu esforç va ser reconegut, perquè l’afició li va brindar l’MVP del partit, igual que la setmana passada. I no serà l’últim.
Molina obra al Reus com ho ha fet sempre en la seva carrera esportiva, amb esforç i caràcter. Carrasco va confessar en la roda de premsa posterior «que l’estimo molt» i s’entén, perquè, com va demostrar dissabte, el de la Canonja sempre estarà allà en els moments de necessitat.