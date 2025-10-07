Reconeixement
El futbolista del Morell Gerard Garriga, distingit amb un dels premis Avriga Fvscvs
Els guardons del Consell Esportiu del Tarragonès reconeixen la trajectòria i els mèrits esportius de persones i entitats de la comarca
El futbolista morellenc Gerard Garriga ha estat distingit amb un dels premis Avriga Fvscvs que atorga el Consell Esportiu del Tarragonès. El reconeixement, proposat per l’Ajuntament del Morell, reivindica la seva trajectòria esportiva i els èxits assolits en els darrers anys.
En representació seva, la seva germana Gemma Garriga va recollir el guardó de mans de la regidora d’Esports del consistori, Mònica Casas, i l’alcalde del Morell, Eloi Calbet, en un acte celebrat al Teatre Auditori de Salou.
Actualment, Gerard Garriga és migcampista de l’Auckland City de Nova Zelanda, i ha consolidat una carrera d’alt nivell marcada per títols de lliga i la Champions d'Oceania, per l’MVP de la final 2022 i el debut, aquest 2025, al Mundial de Clubs de la FIFA, on s’ha enfrontat a equips històrics com el Bayern de Múnic, el Benfica o el Boca Juniors.
En un vídeo adreçat al consistori morellenc, el futbolista es mostra «molt agraït i content pel reconeixement», i orgullós de poder «portar la bandera del Morell arreu del món».
La 17a edició dels Premis i la Beca Avriga Fvscvs va reconèixer també esportistes com el jugador d’handbol canongí Julen Alejandro Guerrero, la jugadora de pàdel d’Altafulla Anna Ortiz, o la Unió Ciclista de Torredembarra, entre molts altres esportistes, entitats i personalitats d’aquest àmbit. La beca va ser per a Maria Huertas, estudiant de secundària de l’Institut Martí i Franquès, pel treball Qui posa els límits a l'esforç.